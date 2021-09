La grippe saisonnière étant plus dangereuse et le JCVI y étant opposé, pourquoi cette précipitation à administrer à nos enfants un vaccin contre la Covid dont ils n'ont pas besoin (The Telegraph)

Pourquoi cette précipitation inconvenante à administrer à nos enfants un vaccin dont ils n'ont pas besoin ?

Article originel :Why the unseemly rush to give our children a vaccine they don't need?

Par Allison Pearson

The Telegraph, 8.09.21

Note de SLT : La titraille de la rédaction est de SLT à partir de phrases de l'article mises en caractère gras dans le corps du texte.





Si même les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord, que le ciel aide l'enfant de 12 ans qui essaie de prendre une décision "en connaissance de cause".





Comme me l'a dit l'un des plus grands épidémiologistes du Royaume-Uni : "Seuls les sauvages sacrifient leurs petits."



Si ma source principale dans le programme de vaccination est correcte, une annonce est attendue aujourd'hui du professeur Chris Whitty donnant le feu vert pour vacciner les enfants âgés de 12 à 15 ans, à partir du 13 septembre et jusqu'au 1er novembre. Si tel est le cas, le médecin-chef d'Angleterre et ses trois homologues des autres pays d'origine auront, en fait, annulé le verdict rendu la semaine dernière par le JCVI (Joint Committee on Vaccination and Infection), qui a conclu que le déploiement des vaccins contre la Covid à cette cohorte d'âge ne pouvait se justifier d'un point de vue sanitaire. Le JCVI a laissé à Chris Whitty et à ses collègues le soin de décider si des "avantages plus larges" justifiaient l'administration à des millions d'enfants en bonne santé d'un vaccin pour lequel il n'existe aucune donnée sur la sécurité à long terme d'un virus qui ne leur fait aucun mal.

Ne vous y trompez pas, ce serait un moment infâme dans l'histoire de la santé publique de ce pays. Ma source, qui a des années d'expérience dans la gestion des déploiements de vaccins au Royaume-Uni, est consternée. "Si le JCVI ne peut pas se mettre d'accord, comment un enfant peut-il vraiment prendre une décision éclairée ? Et pourquoi cette précipitation inconvenante pour faire passer le vaccin ? C'est tellement effrayant et contraire à l'éthique".



Tout au long de la pandémie, le gouvernement a justifié ses actions en prétendant suivre "la science". Lorsque la science s'est avérée trop prudente pour donner son accord à un plan d'action convenu à l'avance, ils ont dû s'empresser d'apporter un autre type de preuve. Il est amusant de constater que la fermeture des écoles et les dommages qu'elle cause à la santé mentale des enfants n'ont jamais semblé préoccuper le professeur Whitty lorsqu'il approuvait les confinements et, euh, la fermeture des écoles. Cela me rappelle l'affirmation glissante de Groucho Marx : "Ce sont mes principes et, si vous ne les aimez pas... eh bien, j'en ai d'autres."...



...Public Health England vient d'admettre que les écoles n'ont jamais été des vecteurs majeurs d'infection et que l'enseignement ne fait pas partie des professions les plus exposées au virus. Les dernières données en provenance d'Israël montrent que le vaccin Pfizer n'empêche pas une personne d'être infectée par la Covid, pas plus qu'il n'empêche la personne vaccinée de transmettre le virus. Ce qu'il fait, avec un succès considérable, c'est protéger contre les symptômes graves et l'hospitalisation. Mais les enfants en bonne santé sont loin d'être aussi exposés à ces risques (la grippe saisonnière est plus dangereuse pour eux), alors quel est l'intérêt de les exposer à un risque, aussi minime soit-il ?...

