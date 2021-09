La réponse contre la Covid-19 perturbe la lutte contre la tuberculose et le sida, et pourrait causer plus de décès dans certains pays que la pandémie, selon le Fonds mondial (RT)

La réponse contre la Covid-19 perturbe la lutte contre la tuberculose et le sida, et pourrait causer plus de décès dans certains pays que la pandémie, selon le Fonds mondial

Article originel : Covid-19 response disrupts fight against TB and AIDS, may cause more deaths in some countries than the pandemic, Global Fund says

RT, 8.09.21



La réorientation des ressources de santé vers la lutte contre la Covid-19 a conduit de nombreuses personnes dans les pays pauvres à ne pas être traitées pour d'autres maladies, ce qui laisse présager des milliers de décès supplémentaires, a déclaré un important bailleur de fonds des programmes de lutte contre la tuberculose et le sida.

Ce sombre constat figure dans un rapport publié mercredi par le Fonds mondial, basé à Genève, qui indique que les perturbations causées par la pandémie ont eu un "impact catastrophique" sur la lutte contre la tuberculose, qui tue généralement plus de personnes dans le monde chaque année que toute autre maladie infectieuse. On estime que la tuberculose a tué plus d'un milliard de personnes au cours des 200 dernières années.

Le directeur du Fonds mondial, Peter Sands, a déclaré à Reuters que dans certains pays, comme ceux de la région sahélienne de l'Afrique, l'accent mis sur la Covid-19 pourrait faire plus de victimes de la tuberculose et du sida que le nombre de morts de la pandémie. Des confinements ont perturbé certains services, a-t-il dit, tandis que les ressources de santé dans des endroits comme l'Inde et l'Afrique ont été réorientées vers la réponse à la Covid-19.

"Globalement, environ un million de personnes de moins ont été traitées contre la tuberculose en 2020 qu'en 2019, et je crains que cela signifie inévitablement que des centaines de milliers de personnes vont mourir", a déclaré Sands.

Les décès dus à la tuberculose, au sida et au paludisme avaient suivi une trajectoire descendante dans les plus de 100 pays où le Fonds mondial investit. Le groupe, qui est soutenu par des gouvernements et des partenaires du secteur privé, fournit plus de 4 milliards de dollars par an pour lutter contre ces maladies.

Mais avec la priorité accordée à Covid-19 depuis l'année dernière, ces efforts ont été sapés. Le nombre de personnes traitées pour une tuberculose résistante aux médicaments dans les pays où le fonds investit a chuté de 19 % en 2020, tandis que le nombre de personnes bénéficiant de services de prévention du sida a diminué de 11 %. Dans le même temps, le nombre de patients tuberculeux séropositifs sous traitement a diminué de 16 %. Le dépistage du VIH a chuté de 22 %. Selon le Fonds mondial, les progrès contre le paludisme ont marqué le pas.

L'augmentation du nombre de cas de tuberculose et de sida non traités ou non diagnostiqués peut faire boule de neige. Une personne atteinte de tuberculose, par exemple, peut transmettre la maladie à 10 à 15 autres personnes chaque année. On a recensé 10 millions de nouveaux cas de tuberculose et 1,4 million de décès en 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En mars, l'OMS a estimé qu'environ 500 000 personnes de plus que d'habitude pourraient être mortes de la tuberculose l'an dernier, le déclin des traitements ayant fait reculer la lutte contre la maladie de plus de dix ans.



Ce coup dévastateur porté aux programmes de lutte contre la tuberculose et le sida est l'un des nombreux effets secondaires mortels de la réponse à la pandémie, allant d'une augmentation des décès liés à l'alcool au Royaume-Uni à une hausse des suicides d'enfants pendant les périodes de confinement du virus de la Covid-19. Les décès dus à des maladies cardiaques ont également augmenté, car davantage de cas de maladies cardiovasculaires n'ont pas été diagnostiqués.