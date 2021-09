Le Danemark détrône la Suède en tant que nation nordique sans restrictions. Le gouvernement ne considère plus la Covid-19 comme une menace critique pour la société (Unherd)

Le Danemark détrône la Suède en tant que nation nordique sans restrictions.

Article originel : Denmark overtakes Sweden as the restriction-free Nordic nation

Par Freddie Sayers

Unherd, 4.09.21





Le gouvernement ne considère plus la Covid-19 comme une menace critique pour la société.



Le Danemark, un pays dont l'approche, au début de la pandémie de la Covid, était considérée comme l'inverse de celle de la Suède, avec des restrictions frontalières précoces et des fermetures d'écoles, a maintenant dépassé son voisin en tant que pays le plus libre de restrictions en Scandinavie.

Un article paru dans le Svenska Dagbladet d'aujourd'hui, un grand journal suédois, observe :

"Le monde semble soudain sens dessus dessous : les Danois, qui, au début de la pandémie, faisaient la sourde oreille aux voyageurs suédois sur le pont de l'Öresund et leur disaient de faire demi-tour parce que les restrictions suédoises en matière de Covid étaient trop légères, lâchent maintenant complètement les rênes."

- Svenska Dagbladet



Les boîtes de nuit danoises sont ouvertes depuis la semaine dernière et, à partir du 10 septembre, les clients n'auront plus besoin de montrer leur "Coronapass", qui sert de preuve de vaccination ou d'un test négatif récent. Bien que le nombre de cas soit plus élevé qu'en Suède, toutes les restrictions restantes seront levées - le gouvernement danois ne considère plus la Covid-19 comme une "menace critique pour la société".

La Suède progresse de manière plus prudente. L'administration a établi un plan en 5 étapes pour la levée des restrictions, et l'étape 3 a été adoptée le 15 juillet, y compris la fin de l'obligation de porter un masque dans les transports publics et l'augmentation de la taille autorisée des tables de restaurant de 4 à 8.

L'étape 4, qui comprend la suppression de toutes les restrictions sur la taille des rassemblements, était prévue pour septembre, mais comme le nombre de cas augmente doucement en Suède, la date n'a pas encore été confirmée. Les responsables de la santé ont prévenu qu'elle pourrait encore être retardée, certaines restrictions pouvant se prolonger jusqu'à l'année prochaine.