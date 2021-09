Le nouveau mandat : Comment la police étatsunienne exploite Google pour obtenir votre localisation et votre historique de recherche (The Guardian)

Le nouveau mandat. Comment la police étatsunienne exploite Google pour obtenir votre localisation et votre historique de recherche

Article originel : The new warrant: how US police mine Google for your location and search history

Par Johana Bhuiyan

The Guardian, 16.09.21

C'est une banale promenade à vélo dans le quartier qui a placé Zachary McCoy dans le collimateur de la police de Gainesville, en Floride.

En janvier 2020, un courriel alarmant de Google a atterri dans la boîte de réception de McCoy. La police demandait ses données d'utilisateur, lui a dit la société, et McCoy avait sept jours pour aller au tribunal et bloquer leur diffusion.

McCoy a découvert par la suite que cette demande faisait partie d'une enquête sur le cambriolage d'une maison voisine l'année précédente. La preuve qui l'a fait passer pour un suspect était l'endroit où il se trouvait pendant sa promenade à vélo - une information que la police a obtenue de Google grâce à ce qu'on appelle un mandat de géofence. Pour s'être simplement trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, McCoy faisait l'objet d'une enquête et, par conséquent, ses données Google risquaient d'être transmises à la police.

Les mandats de localisation par géofence et les mandats de recherche inversés, comme ceux auxquels McCoy a eu affaire, deviennent de plus en plus l'outil de prédilection des forces de l'ordre. Google a révélé pour la première fois en août qu'il avait reçu 11 554 mandats de localisation par géofence de la part des forces de l'ordre en 2020, contre 8 396 en 2019 et 982 en 2018.

C'est une tendance inquiétante, soutiennent les experts et les défenseurs. Ils craignent que l'augmentation signale le début d'une nouvelle ère, dans laquelle les organismes d'application de la loi trouvent des moyens toujours plus créatifs d'obtenir des informations sur les utilisateurs auprès des entreprises technologiques riches en données. Et ils craignent que les agences et les juridictions utilisent ce mécanisme relativement incontrôlé dans le cadre de nouvelles lois controversées, comme la criminalisation de presque tous les avortements au Texas...



