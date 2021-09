Le PDG de Pfizer affirme que la vie devrait revenir à la normale d'ici un an, mais refuse d'exclure les revaccinations à vie, car son rappel contre la COVID est approuvé pour les personnes âgées et les personnes à haut risque (Daily Mail)

Le PDG de Pfizer affirme que la vie devrait revenir à la normale d'ici un an, mais refuse d'exclure les revaccinations à vie, car son rappel contre la COVID est approuvé pour les personnes âgées et les personnes à haut risque.

Article originel : Pfizer CEO says life should be 'back to normal' within a year but refuses to rule out lifelong re-vaccinations as his COVID booster is approved for the elderly and high-risk

Daily Mail, 26.09.21