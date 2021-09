Le PDG de Pfizer reconnaît que les vaccins ne suffiront pas - voici les antiviraux et des milliards de dollars supplémentaires (TrialSite News)

Le PDG de Pfizer reconnaît que les vaccins ne suffiront pas - voici les antiviraux et des milliards de dollars supplémentaires

Article originel : Pfizer CEO All but Acknowledges Vaccines Won’t be Enough — Here Comes the Antivirals and Billions More

TrialSite News, 5 septembre 2021



Les sociétés pharmaceutiques reconnaissent maintenant publiquement qu'une stratégie centrée sur les vaccins ne sera pas suffisante pour surmonter la pandémie de la COVID-19, comme TrialSite le rapporte depuis plus d'un an et demi. La déclaration la plus récente n'a pas été faite par une jeune entreprise biotechnologique cherchant à monétiser une nouvelle thérapie pendant la pandémie, ni par un poids léger, mais par le directeur général du producteur de vaccins contre la COVID-19 le plus puissant au monde, Pfizer.

C'est exact. Albert Bourla, PDG de Pfizer, a récemment tweeté : "Le succès contre la #COVID19 nécessitera probablement à la fois des vaccins et des traitements. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons entamé une étude de phase 2/3 sur notre candidat antiviral oral spécifiquement conçu pour combattre le SRAS-Cov-2 chez des adultes non hospitalisés et à faible risque."

Le tweet de Bourla pointait vers un récent communiqué de Pfizer annonçant l'avancement de cet antiviral ciblé vers les essais cliniques de phase 2/3.

Un marché naissant et massif...

Lire la suite