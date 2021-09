Le Pentagone a versé à l'industrie de l'armement au moins 4,4 billions de dollars depuis le 11 septembre 2001 (Antiwar)

Le Pentagone a versé à l'industrie de l'armement au moins 4,4 billions de dollars depuis le 11 septembre 2001 Article originel : Pentagon Paid the Arms Industry at Least $4.4 Trillion Since 9/11 Par Dave DeCamp Antiwar

Les cinq principaux profiteurs sont Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon et Northrop Grumman.

Le projet "Costs of War" de l'Université Brown a publié lundi un nouveau rapport détaillant les dépenses du Pentagone depuis le 11 septembre. L'étude révèle que sur les plus de 14 000 milliards de dollars dépensés par le Pentagone depuis le début de la guerre en Afghanistan, un tiers à la moitié est allé à des entrepreneurs militaires privés.

Le rapport, rédigé par William Hartung du Center for International Policy, indique que 4 400 milliards de dollars du total des dépenses sont allés à l'acquisition d'armes et à la recherche et au développement, une catégorie qui profite directement aux entrepreneurs militaires privés. Les entrepreneurs privés sont également payés par d'autres fonds, comme les opérations et la maintenance, mais ces chiffres sont plus difficiles à déterminer.

Sur les 4 400 milliards de dollars, les cinq principaux fabricants d'armes étatsuniens - Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon et Northrop Grumman - ont reçu 2 200 milliards de dollars, soit près de la moitié. Pour mettre ces chiffres énormes en perspective, le rapport souligne qu'au cours de l'exercice 2020, Lockheed Martin a reçu 75 milliards de dollars de contrats du Pentagone, contre le budget combiné de 44 milliards de dollars du département d'État et de l'USAID la même année...

