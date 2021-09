Le Royaume-Uni annule l'accord sur le vaccin non génétique contre la Covid avec la société française Valneva (The Guardian)

Le Royaume-Uni annule l'accord sur le vaccincontre la Covid avec la société française Valneva

Article originel : UK cancels Covid vaccine deal with French firm Valneva

The Guardian, 13.09.21



Note de SLT : Il s'agit d'un des rares vaccins à virus tué et donc non génétique, très attendu dans le monde. On apprend que le gouvernement britannique a résilié le contrat avec la firme française Valneva pour des motifs obscurs. Déjà que la firme nantaise n'avait pas été financée par les autorités françaises, cela fait beaucoup surtout pour ceux qui attendaient la sortie de ce vaccin pour se faire vacciner sans recevoir de séquences génétiques dans leur corps. Encore une autoroute pour les vaccins à ARN et ADN ?



Le gouvernement notifie la résiliation du contrat en raison d'allégations de "manquement aux obligations".

Le gouvernement britannique va se retirer de l'accord conclu avec la société pharmaceutique française Valneva pour l'achat de son vaccin contre la Covid-19, a déclaré la société.

Cette décision est un coup dur pour le site de fabrication du vaccin à Livingston, dans l'ouest de l'Écosse, qui a été visité par le Premier ministre Boris Johnson en janvier.

Environ 100 millions de doses du vaccin, qui n'a pas encore été approuvé, ont été commandées après que le Royaume-Uni a augmenté sa demande de 40 millions de doses en février. Mais dans une volte-face, le gouvernement a notifié la résiliation du contrat en raison d'allégations de violation de l'accord.

Le secrétaire écossais à la santé, Humza Yousaf, a déclaré à la BBC Good Morning Scotland : "C'est un coup dur pour l'établissement de Livingston. Nous sommes très enthousiastes et nous allons contacter la société pour essayer d'obtenir la sécurité et d'assurer l'avenir de cette installation à Livingston ; nous espérons que ce sera avec Valneva.

"Clairement, en ce qui concerne leur supposé manquement à leurs obligations contractuelles, nous attendons évidemment plus d'informations de la part du gouvernement britannique et nous les attendons sous peu."

La députée de Livingston, Hannah Bardell, a déclaré : "Cela a été un énorme coup dur pour ma circonscription, dans laquelle l'installation est basée. Je travaillerai en étroite collaboration avec Valneva - qui a travaillé sans relâche à la mise au point d'un vaccin à fournir au Royaume-Uni, voire au monde entier - afin d'assurer l'avenir de l'installation et des emplois qu'elle devait créer à Livingston et dans les environs.

"J'ai écrit au Président des Communes et déposé une question urgente pour m'assurer que ce problème reçoive l'attention et l'examen qu'il mérite. Je vais interpeller le gouvernement britannique sur cette décision - il doit fournir des détails sur les raisons de l'annulation du contrat et assurer un avenir au site, au travail vital de Valneva et à son personnel."

Les actions de Valneva ont chuté d'environ 40 % dans les premiers échanges lundi. Dans un communiqué, la société a déclaré : "Valneva SE, société spécialisée dans les vaccins spéciaux, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un avis de résiliation du gouvernement britannique (HMG) concernant le contrat de fourniture de son candidat vaccin Covid-19, VLA2001.

"Le contrat donne au HMG le droit de le résilier. Le gouvernement britannique a allégué que la société avait manqué à ses obligations en vertu du contrat de fourniture, ce que la société a vigoureusement nié"...

Lire la suite