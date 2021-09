Le variant Mu de la COVID, qui pourrait être résistant au vaccin, est présent dans tous les États U.S à l'exception d'un seul selon Newsweek (Washington Informer)

Le variant Mu de la COVID, qui pourrait être résistant au vaccin, est présent dans tous les États U.S à l'exception d'uns : Rapport

Article originel : Mu COVID Variant, Which May Be Vaccine-Resistant, Found in All But One U.S. State: Report

Washington Informer, 7.09.21



Le variante mu du coronavirus a été identifié dans tous les États U:S à l'exception du Nebraska et a le potentiel d'être plus résistant aux vaccins que les autres souches, avertissent les experts en santé publique.

La Californie a signalé le plus grand nombre d'échantillons du variant mu avec 384 cas, mais cela ne représente que 0,2 % du total des échantillons séquencés dans l'État, rapporte Newsweek.

Le variant, détecté pour la première fois en Colombie en janvier, s'est propagé à 41 pays, dont les États-Unis, selon Newsweek.

Selon les experts, bien que ce variant représente actuellement moins d'un pour cent de tous les cas de coronavirus aux États-Unis, elle a la possibilité d'être plus transmissible et pourrait être plus résistante aux vaccins et à l'immunité naturelle.

Le 30 août, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le variant mu intéressant, mais les Centers for Disease Control and Prevention n'ont pas fait la même classification, rapporte Newsweek.