Les CDC recommandent la 3ème dose pour les personnes âgées ou souffrant de pathologies comorbides ainsi que les professions exposées telles que les enseignants (Reuters)

...La recommandation des CDC fait suite à l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) et ouvre la voie à un déploiement de la vaccination de rappel dès cette semaine pour des millions de personnes qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin Pfizer il y a au moins six mois.

Les CDC ont déclaré que les personnes âgées de 65 ans et plus devraient recevoir un rappel. En plus des Etatsuniens âgés, les CDC ont également recommandé l'injection à tous les adultes de plus de 50 ans souffrant de maladies sous-jacentes.

Selon les CDC, en fonction des avantages et des risques individuels, les personnes âgées de 18 à 49 ans souffrant d'affections sous-jacentes peuvent recevoir un rappel, et les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant un risque accru d'exposition et de transmission en raison d'un milieu professionnel ou institutionnel peuvent recevoir un rappel. ...