Les directives données aux écoles stipulent que les équipes Covid peuvent vacciner les élèves contre la volonté des parents (The Guardian)

Article originel : Covid teams can vaccinate pupils against parents’ wishes, schools told

Par Richard Adams

The Guardian, 15.09.21



Les directives stipulent que le personnel de santé peut décider de vacciner les enfants sans le consentement des parents, alors que les directeurs d'école craignent des protestations.

Le personnel de santé peut décider de faire vacciner les enfants contre le virus de la Covid contre la volonté de leurs parents, selon les directives gouvernementales publiées mercredi, qui ont fait craindre à certains chefs d'établissement des manifestations à la sortie des écoles.

Selon ces directives, les vaccinations des enfants âgés de 12 à 15 ans seront administrées par les équipes du School Age Immunisation Service (SAIS) qui effectuent déjà les vaccinations contre la grippe et le papillomavirus humain (HPV) en Angleterre. Le rôle des écoles se limitera à fournir un site et à distribuer des informations et des formulaires de consentement aux élèves et aux parents.

Dans les cas où les parents refusent de donner leur consentement mais que l'enfant veut aller de l'avant, les directives indiquent que les équipes de vaccination détermineront si l'enfant est capable de prendre une décision en connaissance de cause - ce que l'on appelle la compétence de Gillick - et "s'efforceront de contacter un parent pour vérifier avant de procéder"...

