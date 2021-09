Les pirates de l'air du 11 septembre bénéficiaient du soutien d'un réseau d'agents saoudiens à l'intérieur des États-Unis, affirme un ancien agent du FBI (Sputniknews)

Les pirates de l'air du 11 septembre bénéficiaient du soutien d'un réseau d'agents saoudiens à l'intérieur des États-Unis, affirme un ancien agent du FBI.

Article originel : 9/11 Hijackers Had Support From Saudi Agent Network Inside the US, Ex-FBI Agent Claims

par Ilya Tsukanov

Sputniknews



Samedi prochain marquera le 20e anniversaire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 - les actes de terrorisme les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis et le catalyseur de la "guerre contre le terrorisme" menée par les États-Unis pendant deux décennies, y compris les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak.

Selon l'ancien agent du FBI Danny Gonzalez, au moins deux des 19 personnes qui ont détourné des avions et les ont dirigés contre des bâtiments le 11 septembre 2001 ont reçu l'aide d'un réseau de soutien saoudien basé aux États-Unis.

M. Gonzalez, qui a travaillé sur l'opération Encore, une enquête des services de renseignement du FBI mise en place au milieu des années 2000 pour enquêter sur les activités de Nawaf al-Hazmi et Khalid al-Mihdhar, deux pirates de l'air du 11 septembre 2001 qui vivaient à San Diego, a déclaré à CBS News que "19 pirates de l'air ne peuvent pas commettre 3 000 meurtres de masse par eux-mêmes".

L'agent chevronné, qui travaille actuellement pour les familles des victimes du 11 septembre afin d'obtenir la déclassification de documents révélant l'étendue du rôle possible de l'Arabie saoudite dans les attentats, a déclaré à la chaîne que "pas besoin d'être un agent du FBI avec 26 ans d'expérience pour comprendre..." que les terroristes avaient un soutien.

Selon Gonzalez, un "certain nombre" de ressortissants saoudiens, dont Omar al-Bayoumi, soupçonné d'être un agent des services secrets saoudiens, ont aidé Hazmi et Mihdhar. Bayoumi serait tombé sur eux "par hasard" dans un restaurant de Los Angeles et les aurait incités à s'installer à San Diego. Là, selon l'ancien agent, Bayoumi a aidé les deux hommes à trouver un appartement et à ouvrir un compte en banque, et les futurs pirates de l'air ont commencé à s'entraîner au pilotage d'avions dans une école de pilotage voisine. Les deux hommes deviendront deux des cinq terroristes qui piloteront un avion contre le Pentagone.



Ken Williams, un autre ancien agent du FBI qui travaille aujourd'hui avec les familles du 11 septembre, a averti ses supérieurs dans un mémo précédant le 11 septembre que des terroristes potentiels prenaient des cours de pilotage en Arizona. "Les preuves sont là. Je les ai vues. Mais je ne peux pas entrer dans les détails à cause de l'ordonnance de protection", a déclaré M. Williams. Gonzalez fait l'objet d'une ordonnance de non publication similaire.

Les deux anciens agents ont insisté sur le fait que la compréhension par les Etatsuniens des événements du 11 septembre changerait si les dossiers d'Operation Encore étaient autorisés à être publiés.