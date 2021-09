Les responsables israéliens ont mis en garde Biden contre une critique trop sévère de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite (Times of Israel)

Les responsables israéliens ont mis en garde Biden contre une critique trop sévère de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite.

Article originel : Israeli officials cautioned Biden against heavy criticism of Egypt, Saudi Arabia

The Times of Israel, 2.09.21

Jérusalem craint que le fait de pointer du doigt Sissi et MBS pour des violations des droits de l'homme risque d'envoyer leurs pays dans les bras de l'Iran, de la Chine et de la Russie.

NEW YORK - Des responsables israéliens ont mis en garde leurs homologues de l'administration Biden contre une critique excessive des gouvernements saoudien et égyptien, car ils craignent qu'une telle critique ne conduise Riyad et Le Caire à se tourner vers des pays comme l'Iran, la Chine et la Russie pour obtenir un soutien, a déclaré mercredi une source familière de la question au Times of Israel.

Biden est entré en fonction en promettant de mettre l'accent sur les droits de l'homme dans l'élaboration de sa politique étrangère, avertissant que des pays tels que l'Arabie saoudite et l'Égypte devraient procéder à des réformes s'ils voulaient maintenir leurs relations de longue date avec les États-Unis.

Mais cette approche inquiète Jérusalem, qui pense qu'elle pourrait aliéner le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammad bin Salman, et le président égyptien, Abdel-Fattah el-Sissi, et les inciter à chercher ailleurs soutien et alliances, notamment auprès de l'Iran, mais aussi des adversaires des États-Unis, la Chine et la Russie. Ces préoccupations ont été transmises à des responsables de l'administration à de multiples occasions, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat...

