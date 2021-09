Les services étatsuniens ont bien tenté d’empoisonner Lumumba mais ce sont les Belges et leurs supplétifs katangais qui se sont finalement chargés de la sale besogne (Mondafrique)

Les services américains ont bien tenté d’empoisonner le premier Premier ministre de la RDC indépendante, proche des soviétiques. Mais ce sont les Belges et leurs supplétifs katangais qui se sont finalement chargés de la sale besogne

Une enquête d’Olivier Toscer

30 juin 1960. La République du Congo devient indépendante. C’est la fin de 52 années d’union coloniale avec la Belgique. Mais précipité et mal préparé, le retrait de la Belgique plonge vite le nouveau pays dans le chaos. Face à la personnalité falote du président Joseph Kasavubu, le Premier ministre Patrice Lumumba est le nouvel homme fort du pays. Mais il doit affronter dès le départ les velléités de sécession des provinces du Katanga et du Sud-Kasaï ainsi que la désorganisation totale de l’armée bientôt sous la responsabilité d’un général alors inconnu Mobutu Sese Seko.



La situation inquiète les Etats-Unis depuis plusieurs mois.

Le discours radical anti-belge de Lumumba et ses bonnes relations avec le camp soviétique, alors que la guerre froide fait rage entre les Etats-Unis et l’URSS, le rendent suspect au yeux de la CIA.On sait que Lumumba va tenir seulement six mois avant d’être assassiné et de devenir une icône progressiste mondiale.

Mais la confusion règne depuis longtemps sur l’enchaînement des faits ayant conduit à son meurtre. La CIA a-t-elle appuyée sur la détente ? Armée les assassins ? Commanditée l’assassinat ?...



