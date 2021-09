Newsletter n°400

Articles de la semaine

- Le PDG de Pfizer reconnaît que les vaccins ne suffiront pas - voici les antiviraux et des milliards de dollars supplémentaires

TrialSite News

Les sociétés pharmaceutiques reconnaissent maintenant publiquement qu'une stratégie centrée sur les vaccins ne sera pas suffisante pour surmonter la pandémie de la COVID-19, comme TrialSite le rapporte depuis plus d'un an et demi. La déclaration la plus récente n'a pas été faite par une jeune entreprise biotechnologique cherchant à monétiser une nouvelle thérapie pendant la pandémie, ni par un poids léger, mais par le directeur général du producteur de vaccins contre la COVID-19 le plus puissant au monde, Pfizer...

- Covid-19 : l’Angleterre renonce à instaurer le passe sanitaire

Le Monde

Le ministre de la santé estime qu’un passeport vaccinal pour accéder aux discothèques et autres endroits très fréquentés n’est finalement pas nécessaire, compte tenu du taux élevé de vaccination...