Newsletter n°401

Articles de la semaine

- Inflammation des testicules. Nicki Minaj avait raison et tous les experts mondiaux du vaccin contre la COVID avaient tort

Par Steve Kirsch

TrialSite News

Nicki Minaj a fait un tweet sur un ami de son cousin qui s'est fait vacciner et a eu une orchite (gonflement des testicules) après.

Les experts en vaccins contre la COVID et les grands médias du monde entier se sont moqués de Nicki pour ce tweet. Pour autant que je sache, pas un seul expert médical n'a soutenu sa position. Personne en position d'autorité n'est venu à son secours. Personne. Il s'avère que Nicki avait absolument raison. Et toutes les autorités et tous les experts médicaux du monde étaient dans l'erreur (aka FOS). C'est ce qu'on appelle une "vérité qui dérange". J'ai publié les preuves scientifiques sur le fil Twitter de Nicki : les résultats du VAERS, les tests exacts de Fisher. Twitter a bloqué mon tweet principal (avec tous les tweets secondaires) peu après que je l'ai posté, afin que personne n'apprenne la vérité...Lire la suite

- Les bébés pourraient recevoir le vaccin contre la Covid de Pfizer aux États-Unis cet hiver : La société prévoit de demander l'autorisation de vacciner les enfants de six mois en novembre

Daily Mail

Pfizer souhaite obtenir l'autorisation de vacciner les enfants âgés de six mois à cinq ans dès cet hiver.

Le calendrier dépendra des résultats des essais internes des vaccins sur les jeunes enfants.

Le vaccin de Pfizer est déjà utilisé pour les plus de 12 ans dans la majorité des pays occidentaux...





- Des responsables israéliens ont été surpris en train d'admettre que dans de nombreuses situations, le "laissez-passer vert" du pays n'est pas "médicalement justifié", mais existe pour faire pression sur les citoyens afin qu'ils se fassent vacciner

RT

Des responsables israéliens ont été surpris en train d'admettre que dans de nombreuses situations, le "laissez-passer vert" du pays n'est pas "médicalement justifié", mais existe pour faire pression sur les citoyens afin qu'ils se fassent vacciner...

- Le Royaume-Uni annule l'accord sur le vaccin non génétique contre la Covid avec la société française Valneva

The Guardian

Le gouvernement britannique va se retirer de l'accord conclu avec la société pharmaceutique française Valneva pour l'achat de son vaccin contre la Covid-19, a déclaré la société. Cette décision est un coup dur pour le site de fabrication du vaccin à Livingston, dans l'ouest de l'Écosse, qui a été visité par le Premier ministre Boris Johnson en janvier. Environ 100 millions de doses du vaccin, qui n'a pas encore été approuvé, ont été commandées après que le Royaume-Uni a augmenté sa demande de 40 millions de doses en février. Mais dans une volte-face, le gouvernement a notifié la résiliation du contrat en raison d'allégations de violation de l'accord...

- Le comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation Britanique (JCVI) ne recommande pas la vaccination des adolescents (12-15 ans) en bonne santé

Reinfocovid

Une approche de précaution a été adoptée par le JCVI étant donné le très faible risque de maladie grave chez les enfants âgés de 12 à 15 ans qui ne présentent pas de problème de santé sous-jacent, les exposant à un risque accru de Covid-19...





- Changements menstruels après la vaccination contre la covid-19

British Medical Journal

Un lien est plausible et doit être étudié. Les effets secondaires courants de la vaccination contre la covid-19 répertoriés par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) comprennent un bras douloureux, de la fièvre, de la fatigue et des myalgies.[1] Les modifications des règles et les saignements vaginaux inattendus ne sont pas répertoriés, mais les cliniciens de soins primaires et les personnes travaillant dans le domaine de la santé reproductive sont de plus en plus souvent contactés par des personnes ayant subi ces événements peu après la vaccination. Plus de 30 000 notifications de ces événements avaient été faites au système de surveillance de la carte jaune de la MHRA pour les effets indésirables des médicaments au 2 septembre 2021, pour tous les vaccins contre la covid-19 actuellement proposés...