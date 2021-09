Nouvelles démissions à la FDA : les principaux responsables des vaccins jettent l'éponge (France Soir)

Dans un article publié sur le site FiercePharma ce 31 août 2021, on apprend que le directeur général adjoint et médecin Philip Krause, ainsi que la directrice de la recherche et de l'examen du Bureau des vaccins (OVRR) Marion Gruber, quitteront l’agence dès cette automne. Dans le même temps, la FDA doit faire face à des décisions clés concernant les injections de rappel des vaccins et les variants, qui nuisent à l’efficacité des injections vaccinales...

