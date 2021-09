"Pas de vaccin, pas de travail". Les travailleurs du secteur des soins en Angleterre partent pour des emplois mieux rémunérés. La National Care Association a averti que les maisons de soins en Angleterre pourraient être confrontées à un manque de personnel de 170 000 personnes. (The Guardian)

Les travailleurs du secteur des soins en Angleterre partent pour Amazon et d'autres emplois mieux rémunérés

Article originel : Care workers in England leaving for Amazon and other better-paid jobs

The Guardian, 4.09.21



Note de SLT : La titraille est de la rédaction.



Le détaillant attire le personnel avec des salaires 30% plus élevés, tandis que certains travailleurs s'opposent à la politique du secteur des soins "pas de vaccins pas de travail".

La National Care Association a averti que les maisons de soins en Angleterre pourraient être confrontées à un manque de personnel de 170 000 personnes.

Les travailleurs du secteur des soins quittent leur emploi pour devenir préparateurs de commandes dans les entrepôts d'Amazon et pour d'autres emplois mieux rémunérés, dans le cadre d'une crise croissante du personnel qui, selon les opérateurs, pourrait laisser 170 000 postes vacants d'ici la fin de l'année.

Autre coup dur pour le secteur des soins, les chiffres du NHS publiés cette semaine révèlent un ralentissement des taux de double vaccination contre la Covid parmi le personnel des maisons de soins, 87 000 personnes en Angleterre n'ayant toujours pas été complètement vaccinées. À partir de novembre, ils devront être entièrement vaccinés contre le virus pour pouvoir effectuer leur travail de première ligne.

Soulignant la difficulté de recruter et de conserver le personnel dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre à l'échelle du Royaume-Uni, une directrice de maison de soins a déclaré au Guardian que le nouvel entrepôt d'Amazon dans le Nottinghamshire attirait le personnel en lui offrant un salaire 30 % plus élevé.

Anita Astle, directrice du centre de soins Wren Hall, près de Nottingham, a récemment perdu deux employés au profit du géant de la vente en ligne, six au profit d'emplois mieux rémunérés au sein du NHS, où la vaccination n'est pas encore obligatoire, et quatre qui ont démissionné parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. Une femme de ménage du soir, qui gagnait 9,30 £ de l'heure, est partie pour prendre un emploi de préparateur de commandes dans l'entrepôt d'Amazon, à 13,50 £ de l'heure. Le détaillant offre également une prime d'adhésion de 1 000 £...

Lire la suite