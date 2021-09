Pfizer avait initialement rejeté le vaccin contre la Covid car il ne pensait pas que le virus serait d'une grande ampleur (The Telegraph)

Pfizer avait initialement rejeté le vaccin contre la Covid car il ne pensait pas que le virus serait d'une grande ampleur.

Article originel : Pfizer initially rejected Covid vaccine as it didn’t think virus would amount to much

Par Paul Nuki et Sarah Newey,

The Telegraph, 12.09.21



Le couple à l'origine du vaccin administré à des millions de personnes dans le monde raconte comment le géant pharmaceutique a cru à tort que l'épidémie serait rapidement contenue.







Pfizer a d'abord refusé l'offre de développer un vaccin contre le coronavirus, car ses dirigeants pensaient que le virus serait rapidement maîtrisé.

Le Dr Ugur Sahin et sa femme, le Dr Özlem Türeci, fondateurs de BioNTech, se sont entendu dire "les gars, ça ne va pas marcher" par le géant pharmaceutique alors que le virus commençait à balayer le globe en janvier 2020.

La technologie de l'ARNm, qui s'est avérée si cruciale pour les avancées en matière de vaccins, était, à l'époque, également considérée comme trop expérimentale par le Dr Phil Dormitzer, vice-président et responsable scientifique des vaccins viraux chez Pfizer.

"Mon hypothèse de travail était qu'elle [la Covid-19] serait contrôlée" comme les épidémies de Sars et de Mers, admet le Dr Dormitzer.

Le rejet initial, révélé dans un nouveau livre, est survenu quelques jours seulement après que le couple d'origine turque a décidé de consacrer BionNTech à la création d'un vaccin contre la Covid à base d'ARNm, en misant effectivement l'entreprise sur quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Leur société vaut aujourd'hui 85 milliards de dollars étatsunien...

Lire la suite