Plus de la moitié des Britanniques souffrant d'une Covid de longue durée pourraient ne pas en être atteints en réalité (The Telegraph)

Plus de la moitié des Britanniques souffrant d'une Covid de longue durée pourraient ne pas en être atteints en réalité

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 16..09.21

Selon une étude, des épisodes normaux de fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires et de fatigue pourraient être confondus avec une maladie Covid de longue durée.



Selon une étude de l'Office national des statistiques (ONS), plus de la moitié des personnes souffrant d'une Covid de longue durée ne sont peut-être pas atteintes de cette maladie, mais souffrent simplement d'épisodes normaux de mauvaise santé.

L'ONS a interrogé près de 27 000 personnes, dont le test de dépistage de la Covid était positif, dans le cadre de l'enquête britannique sur les infections à coronavirus et a utilisé trois méthodes différentes pour estimer la prévalence de la Covid de longue durée...



