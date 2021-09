Pourquoi l'"immunité naturelle" est un problème politique pour le régime (Mises Institute)

Pourquoi l'"immunité naturelle" est un problème politique pour le régime Article originel : Why "Natural Immunity" Is a Political Problem for the Regime Par Ryan McMaken Mises Institute, 21.09.21

Le site de la Mayo Clinic et celui des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), par exemple, insistent sur le fait que "la recherche n'a pas encore montré" que les personnes qui se sont remises de la covid ont une sorte de protection fiable. En outre, la page des CDC renvoie à une seule étude réalisée dans le Kentucky, selon laquelle les personnes présentant une immunité naturelle ont deux fois plus de risques de contracter à nouveau la covid, par rapport aux personnes vaccinées.

[Nous pouvons encourager tous les Etatsuniens à se faire vacciner tout en restant honnêtes sur les données. Dans mon expérience clinique, j'ai constaté que les patients sont extrêmement indulgents à l'égard de l'évolution des données si vous êtes honnête et transparent avec eux. Pourtant, lorsqu'on leur pose la question courante "Je suis guéri de la covid, est-il absolument essentiel que je me fasse vacciner ?", de nombreux responsables de la santé publique mettent de côté les données et répondent par un "oui" synchronisé, alors même que les études ont montré que les réinfections sont rares et souvent asymptomatiques ou légères lorsqu'elles se produisent.

Et quelles sont ces études ? Makary poursuit :

Plus de 15 études ont démontré le pouvoir de l'immunité acquise en ayant déjà eu le virus. Il y a deux semaines, une étude israélienne portant sur 700 000 personnes a révélé que les personnes qui avaient déjà été infectées avaient 27 fois moins de risques de contracter une deuxième infection symptomatique de la Covid que celles qui avaient été vaccinées. Ces résultats confirment une étude menée en juin par la Cleveland Clinic auprès de professionnels de la santé (souvent exposés au virus), dans laquelle aucune personne ayant déjà été testée positive au coronavirus n'a été réinfectée. Les auteurs de l'étude ont conclu que "les personnes qui ont eu une infection par le SRAS-CoV-2 ont peu de chances de bénéficier de la vaccination contre la covid-19." Et en mai, une étude de l'université de Washington a révélé que même une infection légère au covid entraîne une immunité durable.



Le parti pris politique en faveur des vaccins ignore également de nombreux autres faits, tels que les risques relatifs des vaccins, en particulier pour les jeunes :

La position actuelle des Centers for Disease Control and Prevention sur la vaccination des enfants rejette également les avantages de l'immunité naturelle. Le district scolaire du comté de Los Angeles a récemment rendu obligatoires les vaccins pour les élèves de 12 ans et plus qui veulent apprendre en personne. Mais les jeunes sont moins susceptibles que les adultes de souffrir de symptômes graves ou durables de la covid-19, et ont connu de rares complications cardiaques dues aux vaccins. En Israël, une inflammation cardiaque a été observée chez 1 sur 3 000 à 1 sur 6 000 hommes âgés de 16 à 24 ans ; les CDC ont confirmé 854 rapports au niveau national chez des personnes âgées de 30 ans et moins qui ont reçu le vaccin.

Une deuxième dose du vaccin ARNm à deux doses, comme celui produit par Pfizer et Moderna, pourrait même ne pas être nécessaire chez les enfants qui ont eu la covid. Depuis février, le ministère israélien de la santé recommande à toute personne, adulte ou adolescent, qui s'est rétablie de la covid-19 de recevoir une seule dose de vaccin à ARNm, au lieu de deux. Même si le risque de maladie grave lors d'une réinfection est extrêmement faible, certaines données ont démontré un léger avantage à une seule dose dans cette situation. D'autres pays utilisent une approche similaire. Les États-Unis pourraient adopter cette stratégie dès maintenant, ce qui constituerait une prochaine étape raisonnable dans la transition d'une politique d'exigence vaccinale trop rigide à une politique plus souple. À titre de comparaison, les CDC recommandent depuis longtemps aux enfants de ne pas recevoir le vaccin contre la varicelle s'ils ont déjà été infectés par cette maladie.



L'aveuglement non scientifique et idéologique à l'égard de l'immunité naturelle a également incité The BMJ (le journal de l'Association médicale britannique) à noter que " [l]orsque le déploiement du vaccin a commencé à la mi-décembre 2020, plus d'un quart des Etatsuniens - 91 millions - avaient été infectés par le SRAS-CoV-2..... En mai dernier, cette proportion était passée à plus d'un tiers de la population, dont 44 % des adultes âgés de 18 à 59 ans."

Et pourtant, les auteurs notent que ce fait ne semble pas faire partie des discussions politiques :

Le nombre substantiel d'infections, associé à la preuve scientifique croissante que l'immunité naturelle était durable, a conduit certains observateurs médicaux à se demander pourquoi l'immunité naturelle ne semblait pas être prise en compte dans les décisions concernant la priorité à accorder à la vaccination.

Ce problème se reflète dans la volonté de l'administration Biden de procéder à des injections de rappel - annoncée à la mi-août - avant même qu'il n'existe la moindre recherche clinique sur les injections de rappel. Même à la mi-septembre, comme l'a déclaré le médecin-chef d'un hôpital, "les données ne sont pas convaincantes dans un sens ou dans l'autre".

Mais ce genre de détails ne dérange pas les responsables fédéraux de la "santé publique", et l'administration Biden s'est rapidement orientée vers la promotion des injections de rappel pour tous.





Voilà pourquoi il ne devrait pas y avoir de traitement médical obligatoire.

Bien sûr, rendre les vaccins obligatoires - comme tout traitement médical - serait toujours immoral même si nous pouvions énumérer une douzaine d'études suggérant que les rappels sont une bénédiction et que l'immunité naturelle n'est pas bonne.

Et s'il y avait vingt-cinq études "prouvant" que les vaccins sont meilleurs que l'immunité naturelle, mais seulement vingt études "prouvant" que l'immunité naturelle est meilleure ? Les mandats coercitifs de vaccination seraient-ils alors soudainement justifiés ? Malheureusement, c'est exactement la façon dont de nombreux défenseurs des politiques répressives en matière de vaccins pensent que le monde devrait fonctionner. Pour ces personnes, la politique n'est qu'une question d'additionner le nombre d'études "prouvant" que leur camp a raison, puis de prétendre que cela justifie d'imposer des médicaments obligatoires à des millions d'êtres humains.

(Cela ne fonctionne jamais en sens inverse, bien sûr. Le fait qu'il y ait beaucoup de preuves - comme le souligne Makary - contre les vaccins pour ceux qui ont une immunité naturelle, le récit dominant est néanmoins que les vaccins sont "nécessaires" et "valent la peine" pour tout le monde, toujours et partout).