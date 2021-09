Pourquoi l'ONS prétend-il que seulement 1% des décès dus à la Covid concernent des personnes vaccinées alors que les données du PHE montrent que le véritable chiffre pour le mois d'août était de 70% ? (Daily Sceptic)

Pourquoi l'ONS prétend-il que seulement 1% des décès dus à la Covid concernent des personnes vaccinées alors que les données du PHE montrent que le véritable chiffre pour le mois d'août était de 70% ? Article originel : Why is the ONS Claiming Just 1% of Covid Deaths Are in the Vaccinated When PHE Data Shows the True Figure For August was 70%? Par Will Jones Daily Sceptic, 14.09.21

Ces statistiques semblent remarquables - jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'elles ont fait. Bien que les données soient présentées comme "cette année", la date limite est en fait le 2 juillet. C'est significatif, car c'est juste avant le début de la vague Delta. Cela signifie que les données proviennent toutes de la vague Alpha, lorsque presque personne n'a été vacciné et que des dizaines de milliers de décès dus à la Covid ont été signalés, et du printemps et du début de l'été, qui ont été calmes, lorsque de nombreuses personnes ont été vaccinées mais que presque personne n'est mort (voir le graphique ci-dessous).

L'ONS a publié une nouvelle étude sur les décès dus à la Covid qui prétend montrer que peu de personnes vaccinées meurent de la Covid. Voici comment The Telegraph a rapporté le titre de l'étude : " Seules 59 personnes entièrement vaccinées et ne présentant pas de problèmes de santé graves sont mortes de la COVID-19 sur plus de 50 000 décès en Angleterre cette année, selon les nouveaux chiffres de l'Office national des statistiques (ONS). " ["Only 59 fully vaccinated people without serious health conditions died from COVID-19 out of more than 50,000 deaths in England this year, new figures from the Office for National Statistics (ONS) show.”]

La question importante est de savoir quels étaient les taux de mortalité par statut vaccinal pendant la vague Delta, et non avant.

Comparer le nombre de décès chez les vaccinés et les non-vaccinés sur cette période et le présenter sous forme de pourcentage n'a aucun sens et laisser entendre que cela nous renseigne sur l'efficacité des vaccins est trompeur.

Il montre que sur 2 381 décès survenus au cours de cette période, 1 659, soit 69,7 %, plus des deux tiers, concernaient des personnes doublement vaccinées. Six cents décès, soit 25,2 %, concernaient des personnes non vaccinées. Ces chiffres sont très différents des statistiques de l'ONS, citées dans la presse, selon lesquelles 99 % des décès concernaient des personnes non doublement vaccinées. Pourtant, aucun grand média n'a comparé ou contrasté les données de l'ONS avec celles du PHE publiées il y a quelques jours et n'a demandé pourquoi il y avait un tel écart.

Dans la tranche d'âge des plus de 50 ans, le rapport du PHE a montré que 1 621 des 2 222 décès, soit 73 %, concernaient les personnes doublement vaccinées, contre 499, soit 22,5 %, pour les personnes non vaccinées. Si l'on prend en compte les proportions de personnes de plus de 50 ans vaccinées et non vaccinées, on obtient une efficacité vaccinale contre la mort de 68,1 %, ce qui est respectable, mais bien loin des affirmations de l'ONS, reprises par les médias.

On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure l'efficacité des vaccins résiste aux maladies graves. Des données provenant d'Israël indiquent qu'elle pourrait chuter à 55% chez les plus de 65 ans en six mois. Le profil d'âge des patients atteints de la Covid au Royaume-Uni a également augmenté à nouveau, ce qui pourrait indiquer une baisse d'efficacité.