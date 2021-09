Pourquoi les médecins n'ont-ils pas écouté les femmes au sujet du lien entre les vaccins contre la Covid et les règles ? Une nouvelle étude du BMJ révèle que près de 35.000 femmes ont eu des problèmes concernant leurs menstruations après vaccination (The Telegraph)

Pourquoi les médecins n'ont-ils pas écouté les femmes au sujet du lien entre les vaccins contre la Covid et les règles ?

Article originel : Why didn’t doctors listen to women about the link between Covid vaccines and periods?

Par Caroline Criado-Perez

The Tellegraph, 17.09.21





Une nouvelle étude révèle que des milliers de femmes ont connu des irrégularités après leur vaccin - mais le corps médical semble s'en désintéresser.



Lorsque mes règles sont arrivées en retard le mois dernier, j'ai fait preuve d'un optimisme prudent. Après une fausse couche en décembre, suivie rapidement par un épisode de la Covid-19 pour mon mari, mes règles étaient restées obstinément régulières, comme elles le sont presque toujours. Mais cette fois-ci, le 27e jour est passé sans qu'aucun sang n'apparaisse dans mon pantalon. J'ai joué le jeu auquel se livrent la plupart des femmes qui essaient d'être enceintes : J'ai négocié avec moi-même pour savoir quand j'allais faire le test de grossesse.

Mais après une semaine, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. J'ai fait le test. "Pas enceinte". Une semaine plus tard, j'ai fait un autre test. Toujours "Pas enceinte". Ce n'est qu'après en avoir finalement parlé à mes amis que je me suis souvenue : J'avais eu ma deuxième dose de vaccin le mois précédent. Pourrait-il y avoir un lien ?

Cette possibilité semble de plus en plus probable. Cette semaine, une étude publiée dans le BMJ a révélé que près de 35 000 femmes britanniques ont signalé qu'après avoir été vaccinées contre la Covid, elles ont eu des règles plus douloureuses et/ou irrégulières. Un mois plus tard, elles étaient revenues à la normale.

Le Dr Victoria Male, maître de conférences en immunologie de la reproduction à l'Imperial College de Londres, qui a dirigé les travaux, a déclaré que tous les principaux vaccins - Pfizer, Moderna, AZ Oxford - étaient concernés, mais qu'il n'y a eu aucune suggestion d'un impact à long terme sur la fertilité.

Le Dr Male a émis l'hypothèse que la réponse immunitaire de l'organisme au vaccin pourrait déclencher une modification du cycle menstruel, mais il a souligné que des recherches supplémentaires étaient nécessaires...

