Preuves biologiques et moléculaires expliquant pourquoi les enfants sont effectivement immunisés contre la COVID et peuvent être considérés comme déjà vaccinés Article originel : Biological and molecular evidence why children are effectively COVID immune and can be considered already vaccinated Par Paul Alexander TrialSite News, 20 septembre 2021

Je soutiens qu'il existe des preuves biologiques et moléculaires qui expliquent clairement pourquoi les enfants sont effectivement immunisés contre la COVID et peuvent être considérés comme déjà vaccinés. Oui, ils sont déjà vaccinés et n'ont pas besoin du vaccin contre la COVID. Laissez-les tranquilles. Les injections de vaccin anti-COVID n'offrent aux enfants aucune possibilité de bénéfice et seulement des possibilités potentielles de préjudice. Les enfants ne doivent pas être vaccinés avec ces vaccins contre la COVID, l'essentiel étant qu'ils ne sont pas nécessaires. Aucun responsable de la santé publique n'a encore présenté d'argument sur la raison pour laquelle les enfants doivent recevoir ces vaccins. De plus, les développeurs n'ont pas suivi les vaccins pendant la durée appropriée, ce qui est très troublant car nous ne savons donc pas ce que l'avenir réserve aux receveurs. Je ne suis pas un anti-vaxxer, je soutiens les vaccins mais ils doivent être développés correctement. Ceux-ci n'ont pas été développés correctement en termes de méthodologie de recherche, de durée de suivi, d'absence de tests de sécurité appropriés, et les estimations qui en résultent sont discutables, surtout en ce qui concerne la façon dont elles sont présentées au public. Destiné à tromper. On a menti au public. Nous n'avons aucune idée de la façon dont ces produits se comporteront à long terme chez les enfants et ils peuvent nuire gravement à nos enfants, voire les tuer. Les enfants ont une protection naturelle dans la mesure où ils n'ont pas la base moléculaire et biologique comme les adultes pour être infectés et tomber gravement malades. Je préviens la FDA que si elle approuve ce vaccin, nous courons le risque de tuer des milliers d'enfants étatsuniens (et du monde entier), de leur faire subir une myocardite et d'autres maladies graves dont ils ont été épargnés jusqu'à présent par la protection naturelle. Le vaccin et la protéine de pointe entrent dans la circulation et peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le système vasculaire de nos enfants, et peuvent provoquer des caillots, des saignements ou des hémorragies, etc.

Il n'y a aucune raison pour cela, aucune raison valable ou justification et les CDC, le NIH et le NIAID continuent de se tromper sur ce point ! Il n'y a aucune raison médicale et j'implore la FDA de mettre fin à cela. Les enfants ne sont pas là pour protéger les adultes, nous n'avons pas besoin de l'immunité des enfants pour traiter la crise. Nous disposons d'un traitement précoce, nous devons correctement doubler et tripler la protection de nos personnes âgées et à haut risque et offrir un traitement précoce, mais nous ne devons pas négliger l'immunité naturelle déjà construite dans la société. L'immunité que possèdent déjà les enfants. Le désastre plus récent du vaccin dengvaxia contre la dengue pour les enfants nous met en garde. Des enfants ont été gravement atteints par ce vaccin.

Le taux de mortalité infectieuse (IFR) estimé est proche de zéro pour les enfants et les jeunes adultes. PANDA rapporte que l'IFR pour les <19 ans est de 0,003%. Levin rapporte que l'IFR estimé par âge est de 0,002 % à 10 ans et de 0,01 % à 25 ans. En comparaison, l'American Council on Science and Health (ACSH) a indiqué que l'IFR était le suivant : 0-4 ans, moyenne 0,003 %, 5-9 ans, moyenne 0,001 %, 10-14 ans, moyenne 0,001 %, 15-19 ans, moyenne 0,003 %, 20-24 ans, moyenne 0,006 %. Les données les plus récentes de l'Académie étatsunienne de pédiatrie montrent que "les enfants représentaient 0,00 % à 0,19 % de tous les décès dus à la COVID-19, et 10 États étatsuniens] n'ont signalé aucun décès d'enfant. Dans les États qui ont déclaré des cas, 0,00 % à 0,03 % de tous les cas de Covid-19 chez les enfants ont entraîné la mort.



Quant à la compréhension biologique et moléculaire du risque, j'ai rassemblé les preuves ci-dessous dans une hypothèse selon laquelle les enfants sont déjà immunisés et vaccinés. En fait, ils sont mieux que vaccinés avec ces injections sous-optimales avec des protéines de pointe spécifiques qui confèrent une bibliothèque très immature de réponse immunitaire. Nous disposons de recherches solides menées par Patel et Bunyavanich (recherche sur le récepteur ACE 2 qui a montré l'expression limitée chez les enfants), Loske (montrant une immunité innée antivirale pré-activée (compartiment muqueux) dans les voies aériennes supérieures des enfants), Yang (montrant que les enfants ont des cellules B à mémoire qui peuvent se lier au SRAS-CoV-2, indiquant le rôle puissant de l'exposition précoce (antérieure) des enfants aux coronavirus du rhume), Weisberg et Farber et al. (qui montrent que les lymphocytes T des enfants sont relativement naïfs et, pour la plupart, non entraînés, et qu'ils ont donc une meilleure capacité à réagir aux nouveaux virus), et par Galow (qui montre que les enfants ne se transmettent pas la Covid à d'autres enfants, alors que ce sont les adultes qui se transmettent aux enfants).