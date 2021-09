Qu'est-ce qui se cache derrière la colère de Macron ? (Unherd)

Les médias français laissent entendre que le président Macron et son gouvernement ont perdu de vue le problème : ils n'ont pas surveillé correctement le programme de sous-marins et n'ont pas pris connaissance des discussions secrètes avec les États-Unis. Où était la diplomatie française ? Où était le service de renseignement extérieur français ?

La France est loin d'être exempte de reproches. Le programme de sous-marins Barracuda, approuvé par le président François Hollande, a été soumis à des augmentations de coûts et à des retards, dont certains, mais pas tous, ont été causés par les arrière-pensées australiennes et la promesse qu'une grande partie du travail serait exportée à Adélaïde.

Lord Peter Ricketts, ancien ambassadeur britannique à Paris et à l'Otan et ancien chef du Foreign Office, a déclaré : "La France voit cela comme une trahison des Britanniques et des Américains, qui ont fait cela secrètement avec l'Australie pendant les six derniers mois. Des diplomates français m'ont dit que l'Amérique avait menti sur ce qu'elle faisait et ils vont publier des documents pour montrer que l'Amérique a menti. Ils se demandent à quoi sert d'être un allié de l'OTAN si les États-Unis se comportent ainsi".

D'autres diplomates de haut rang et d'anciens diplomates affirment qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation de ce qui pourrait être considéré comme la plus grave crise diplomatique au sein de l'alliance occidentale depuis la deuxième guerre d'Irak en 2003 ou la crise de Suez en 1956.

Certains commentateurs britanniques se sont réjouis de la colère de la France. Il s'agit, selon eux, de la bouderie et du dépit "habituels" des Français. Paris a été exclu du partenariat AUKUS et du nouvel accord sur les sous-marins, disent-ils, parce que la France est un allié "peu fiable" et que l'entreprise française de construction navale, Naval Group, a gâché son "accord du siècle" avec l'Australie.

D'où les accusations de "mensonges et de duplicité". Et d'où la mesure très inhabituelle prise par la France de retirer les ambassadeurs de ses alliés, l'Australie et les États-Unis. Et, dans ce qui pourrait être le premier exemple d'un pays snobé par la décision d'un autre pays de ne pas rappeler son ambassadeur, Le Drian a déclaré que le gouvernement Johnson n'avait joué qu'un petit rôle "opportuniste" dans cette affaire.

Les responsables français disent maintenant qu'ils pensent que les discussions entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni durent depuis au moins six mois. Et ils soupçonnent qu'elles ont peut-être commencé il y a 18 mois, sous l'administration Trump, et ont ensuite été poursuivies par la Maison Blanche de Biden - qui a nié leur existence dans sa correspondance avec la France.

Trois jours après le début du grand conflit concernant les sous-marins étatsuniens, australiens et français, Le Drian n'a pas tenté de baisser le périscope et de plonger dans des eaux plus calmes. Il a fait exploser une série de grenades sous-marines diplomatiques. Il a mis en garde contre d'autres "conséquences", peut-être liées au fait que des responsables français affirment détenir des documents prouvant que le gouvernement du président Joe Biden a menti au plus vieil allié des États-Unis, la France.

Ce n'est pas un langage normal entre alliés - et certainement pas celui d'un ministre des affaires étrangères expérimenté s'adressant à sa nation en direct à la télévision. Il y a une "crise grave" entre Paris, Washington et Canberra, a déclaré Le Drian, "une grave rupture de confiance".

En Australie, cependant, la décision du gouvernement de Scott Morrison de renoncer au contrat français n'a pas été universellement bien accueillie. Depuis 2009, Canberra hésite à fournir de meilleurs sous-marins à la marine australienne. Une commande japonaise a d'abord été annulée, puis une commande française. Le contribuable australien devra donc une fois de plus débourser des milliards de dollars pour les paiements d'annulation. Il n'y a pas de plan ferme pour les nouveaux sous-marins nucléaires étatsuniens, juste un "plan pour avoir un plan", comme l'a souligné le Sydney Morning Herald. Moins de travail et moins de technologie seront probablement exportés vers l'Australie que dans le cadre de l'accord français.



"L'Australie peut maintenant envisager une autre décennie ou deux sans nouveaux sous-marins", a écrit Peter Hartcher, rédacteur politique du Sydney Morning Herald. "Et même si cette proposition se déroule comme prévu, l'Australie ne disposera pas d'une capacité souveraine complète mais d'une dépendance accrue en matière de défense vis-à-vis des États-Unis."

Il y a une partie importante de cette histoire qui est souvent absente des commentaires britanniques. La France est le voisin de l'Australie. C'est une nation du Pacifique - et même une puissance du Pacifique. C'est également une nation de l'océan Indien.



Le voisin le plus proche de l'Australie à l'est est la Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer, qui fait constitutionnellement partie de la France, et non une colonie française (sic). À l'ouest, sur quelques milliers de kilomètres, le voisin le plus éloigné de l'Australie dans l'océan Indien est l'île de la Réunion, un département français d'outre-mer. L'accord sur les sous-marins torpillés était la pierre angulaire d'un nouveau partenariat de sécurité entre la France et l'Australie dans le Pacifique et l'océan Indien, réaffirmé cette année lorsque le Premier ministre Morrisson a rendu visite au président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Cet accord est aujourd'hui, de fait, mort.

Les Français avaient l'espoir de jouer un rôle d'allié mais indépendant dans la région indo-pacifique, aux côtés de l'Australie, des États-Unis et du Japon. Macron voulait surtout renforcer le rôle de la France dans cette région, car il craignait que Washington - quel que soit le président au pouvoir - ne s'engage dans une approche conflictuelle vis-à-vis de la Chine. Il voulait que l'Europe ait sa propre voix apaisante dans les relations occidentales-chinoises.

Certains commentateurs en France suggèrent que l'AUKUS n'est qu'un vulgaire contrat d'armement déguisé en pacte de sécurité. Washington, disent-ils, était sous la pression du lobby militaro-industriel étatsunien pour voler l'accord français lorsque des preuves sont apparues qu'il était en difficulté (comme tous les grands accords de ce type). Des sources françaises haut placées affirment qu'au contraire, le principal attrait pour Washington était de détruire le pacte franco-néozélandais et de remettre les Français à leur place. Les pays européens et autres sont officiellement encouragés par les États-Unis à participer à la surveillance du Pacifique ou de la mer de Chine méridionale, mais en tant que partenaires juniors et non en tant que têtes pensantes.



L'ancien ambassadeur à Washington, Gérard Araud, déclare : "Les États-Unis ont identifié un seul ennemi, la Chine, et toute leur politique étrangère est subordonnée à cet impératif... Ils ne peuvent concevoir des coalitions que sous leur direction et ne travailleront qu'avec des pays qui acceptent un rôle secondaire, comme le Royaume-Uni et l'Australie."

D'autres sources suggèrent que la réalité est plus embrouillée. Ni l'administration Trump ni l'administration Biden n'ont pris la peine de comprendre les intérêts français dans l'Indo-Pacifique. Dans la mesure où elles l'ont fait, elles ont été neutres ou peu sympathiques. Les intérêts commerciaux et géopolitiques étatsuniens passaient avant tout.



Le secret des pourparlers - l'absence d'implication de la France d'une manière ou d'une autre - suggère que l'approche étatsunienne était une attaque délibérée contre Paris et Macron. D'où l'extrême fureur de l'Elysée.