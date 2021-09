Sécurité des vaccins contre la COVID-19 administrés dans l'UE : Faut-il s'inquiéter ? (Toxicology Reports)

Sécurité des vaccins contre la COVID-19 administrés dans l'UE : Faut-il s'inquiéter ? Article originel : Safety of COVID-19 vaccines administered in the EU: Should we be concerned? Par Antonio F. Hernández, Daniela Calina, Konstantinos Poulas, Anca Oana Docea et Aristidis M. Tsatsakisf Toxicology Reports, Avril, 2021

Résumé :



La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sans précédent et dévastateur sur la santé publique, la société et l'économie dans le monde entier. En conséquence, le développement de vaccins pour protéger les individus des infections symptomatiques à la COVID-19 a représenté le seul outil de santé possible pour combattre la propagation de la maladie. Cependant, le développement et l'évaluation réglementaire de différents vaccins ont constitué un défi pour les industries pharmaceutiques et les organismes de réglementation, car ce processus s'est déroulé dans un délai plus court que jamais. Jusqu'à présent, deux vaccins à ARNm et deux vaccins vectorisés par un adénovirus ont reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans l'UE et dans d'autres pays. Cette revue résume et discute les rapports d'évaluation de l'Agence européenne du médicament (AME) concernant la sécurité des 3 vaccins actuellement utilisés dans l'UE (Pfizer, Moderna et Astra-Zeneca). Une attention particulière a été portée aux informations de sécurité issues des études précliniques (sur les animaux) et cliniques (essais de phase 3). Dans l'ensemble, les effets indésirables les plus fréquents signalés après l'administration de ces vaccins consistaient en des réactions locales au site d'injection (douleur au bras et érythème), suivies d'effets systémiques non spécifiques (myalgie, frissons, fatigue, céphalées et fièvre), qui sont apparus peu après la vaccination et ont disparu peu après. De rares cas de thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin ont été rapportés pour Vaxzevria. Des données sur les études à long terme, l'interaction avec d'autres vaccins, l'utilisation pendant la grossesse/l'allaitement, l'utilisation chez les sujets immunodéprimés et chez les sujets présentant des comorbidités, des troubles auto-immuns ou inflammatoires manquent encore pour ces vaccins. Par conséquent, des études de suivi et de surveillance minutieuses pour un contrôle continu de la sécurité des vaccins seront nécessaires pour déterminer les risques potentiels de ces événements ou maladies indésirables. En conclusion, les avantages et les risques des vaccins contre la COVID-19 actuels doivent être mis en balance avec la possibilité réelle de contracter la maladie et de développer des complications et des séquelles à long terme ; tout cela sur la base des preuves scientifiques disponibles et en l'absence de préjugés non motivés.