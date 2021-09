Selon un officiel norvégien, la COVID-19 peut désormais être comparé à la grippe alors que le pays lève les restrictions liées à la pandémie (The Epoch Times)

Un officiel norvégien : La COVID-19 peut désormais être comparé à la grippe alors que le pays lève les restrictions liées à la pandémie.

Article originel : Norway Official: COVID-19 Can Now Be Compared to the Flu as Country Removes Pandemic Restrictions

By Jack Phillips

The Epoch Times, 24.09.21





La Norvège mettra fin à toutes les restrictions liées à la COVID-19 à partir du samedi 25 septembre, a annoncé le gouvernement, rejoignant ainsi une liste croissante de pays et d'États qui ont supprimé les restrictions liées à la pandémie.

"Cela fait 561 jours que nous avons introduit les mesures les plus strictes en Norvège en temps de paix... Le temps est venu de revenir à une vie quotidienne normale", a déclaré le Premier ministre Erna Solberg lors d'une conférence de presse vendredi.

Le virus peut désormais être considéré comme l'une des nombreuses maladies respiratoires à variation saisonnière, a déclaré Geir Bukholm, directeur adjoint de l'Institut norvégien de santé publique, selon les médias locaux. En Norvège, le COVID-19 a été classé comme une maladie généralement dangereuse, mais la classification officielle pourrait changer prochainement, a-t-il ajouté...

