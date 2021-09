Steve Kirsch estime que les effets secondaires de la vaccination sont sous-déclarés d'un facteur 41 (France Soir)

Steve Kirsh, dirigeant d'entreprise et analyste, a passé beaucoup d'heures à analyser les diverses donnée aux États-Unis. Il a participé à la présentation de 8 heures à la FDA (Food and Drug Administration, équivalent de l'ANSM) au côté de nombreux médecins et spécialistes.



Dans son analyse, il a cherché méthodiquement à comprendre combien de décès pourraient être liés aux vaccins aux USA. Il atteint un chiffre compris entre 150 000 et 200 000.



Après avoir parlé à de nombreux experts, il n'a encore trouvé personne qui soit en mesure de mettre en cause son analyse.



Dans ce debriefing, proposé en partenariat avec BonSens.org, il revient en détail sur la méthode utilisée et surtout comment il arrive à estimer la sous-déclaration des effets indésirables graves dans la base de données des effets secondaires américaines VAERS. Il estime que le chiffre est sous-estimé d'un facteur 41.