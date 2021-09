Un groupe sérieux de scientifiques déclare que les risques du vaccin COVID-19 sont trop élevés pour être ignorés (TrialSite News)

Un groupe sérieux de scientifiques déclare que les risques du vaccin contre la COVID-19 sont trop élevés pour être ignorés Article originel : Serious Group of Scientists Declare COVID-19 Vaccine Risks Too High to Ignore TrialSite News, 23.09.21

Dans ce qui sera très probablement ignoré par le courant dominant, il y a une bombe potentielle d'un article publié et révisé par des pairs avertissant le monde de ralentir les vaccinations massives contre la COVID-19. Un groupe diversifié et multidisciplinaire d'Europe et des États-Unis a récemment soulevé des questions sur la vaccination des enfants contre la COVID-19. Environ 42,5 millions de cas de COVID-19 enregistrés aux Etats-Unis ont entraîné le plus grand nombre de décès au monde : environ 681 222 décès, selon l'Université Johns Hopkins. Dans leurs conclusions publiées dans la revue Toxicology Reports, les chercheurs précisent tout d'abord que la majorité des décès par habitant officiellement attribués à la COVID-19 surviennent chez des personnes âgées présentant des comorbidités élevées, tandis que les décès par habitant attribués à la COVID-19 chez les enfants sont négligeables. Les auteurs de l'article écrivent que la grande majorité des décès "post-inoculation normalisés" surviennent chez les personnes âgées présentant des comorbidités élevées, tandis que les décès "post-inoculation normalisés" chez les enfants sont faibles mais non négligeables. Un article provocateur étant donné le récit sociétal dominant à l'heure actuelle, le traitement des données par les auteurs conduit à ce qui est sans aucun doute une allégation rejetée par une grande partie de l'establishment médical universitaire...



