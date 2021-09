Un récent rapport de surveillance de la vaccination au Royaume-Uni montre que les personnes entièrement vaccinées âgées de 40 à 80 ans sont infectées à des taux plus élevés que leurs homologues non vaccinés. Pour les moins de quarante ans et les plus de quatre-vingts ans, les taux d'infection chez les vaccinés sont plus faibles que chez les non-vaccinés, mais restent significatifs. Par contre le taux de mortalité lié à la covid était plus élevé chez les non vaccinés que chez les vaccinés (voir page 18 du rapport du PHE).

Source : Public Health England, COVID-19 Vaccine Surveillance Report - Week 36 (Londres : Public Health England, 2021). Page 18.

Il existe de nombreux exemples de pays - dont quelques-uns sont présentés ci-dessous - qui ont connu une recrudescence des cas, voire leur plus haut niveau de cas de la pandémie, alors que les taux de vaccination ne cessent d'augmenter.

Source : Données sur les cas et la vaccination provenant de l'ensemble de données COVID-19 de Our World in Data (new_cases, people_fully_vaccinated).

En ce qui concerne spécifiquement le mois d'août, nous constatons qu'un certain nombre de pays fortement vaccinés connaissent un nombre total de cas plus élevé au cours de l'été 2021 fortement vacciné que de l'été 2020 non vacciné.

Source : Données sur les cas et la vaccination provenant de l'ensemble de données COVID-19 de Our World in Data (total_cases_per_million, people_vaccinated).