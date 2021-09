Un soldat britannique arrêté pour avoir protesté contre la guerre au Yémen et le soutien britannique en armement de l'Arabie saoudite (MintPress News)

Un soldat britannique arrêté pour avoir protesté contre la guerre au Yémen et le soutien en armement de l'Arabie saoudite

Article originel : British Soldier Arrested for Protesting Against Yemen War & Arms Support for Saudi Arabia

Par Lowkey

MintPress News, 13.09.21



"J'en ai trop vu pour ne pas m'exprimer et je préfère dormir paisiblement dans une cellule plutôt que de rester silencieux pour un salaire" - Ahmed Al-Babati, ancien soldat britannique.



La guerre en Afghanistan semble toucher à sa fin. Mais les atrocités occidentales au Moyen-Orient se poursuivent, la guerre contre la terreur, qui dure depuis 20 ans, ayant déplacé plus de 37 millions de personnes dans le monde.

Un exemple particulièrement remarquable est l'assaut au Yémen, qui a conduit le pays à devenir "la pire crise humanitaire du monde", de l'avis des Nations unies. Actuellement, plus de la moitié du pays - 14 millions de personnes - est considérée comme menacée de famine.

Si les Saoudiens mènent la majorité des combats, ils sont armés, entraînés, aidés et soutenus par les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres nations occidentales (dont la France, NdT) qui profitent de cette souffrance.

Ahmed Al-Babati est l'homme qui en sait le plus à ce sujet. Ahmed était caporal suppléant dans l'armée britannique jusqu'en août dernier, où il a organisé une manifestation publique à Londres, pour dénoncer la complicité britannique dans la violence.



Expliquant sa décision, il a déclaré :

"J'ai rejoint l'armée en 2017 et j'ai prêté serment de protéger et de servir ce pays, et non de faire partie d'un gouvernement corrompu qui continue d'armer et de soutenir le terrorisme. Ce qui a rendu cette décision si facile pour moi et pourquoi je choisis de sacrifier beaucoup de choses, y compris peut-être ma liberté, est le simple fait que moi-même, en tant que personne née au Yémen, j'aurais pu facilement être victime d'une de ces frappes aériennes ou mourir de faim."



"J'en ai trop vu pour ne pas parler et je préfère dormir paisiblement dans une cellule que de rester silencieux pour un chèque de paie."



Ahmed Al-Babati rejoint aujourd'hui l'animateur de Watchdog, Lowkey, pour discuter de sa vie, de sa protestation, des crimes britanniques au Moyen-Orient et de ce qui peut être fait pour mettre fin à une guerre sans fin.

Né au Yémen mais ayant grandi dans la ville industrielle de Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, Al-Babati a raconté à Lowkey qu'il croyait naïvement que l'armée le paierait pour parcourir le monde et que l'organisation qu'il rejoignait était pro-musulmane. Cependant, il a vite découvert qu'elle était en fait remplie de fascistes qui soutiennent des provocateurs d'extrême droite comme Tommy Robinson ou Nigel Farage.

Dans le cadre de ses devoirs envers sa foi, il a commencé à collecter de l'argent et à envoyer des colis alimentaires aux habitants de son pays natal. Cependant, il a rapidement commencé à recevoir des réactions de la part des destinataires qui, bien que reconnaissants, préféraient que les Britanniques cessent de participer au massacre en cours plutôt que d'envoyer de l'aide. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à examiner sérieusement sa propre vie et la façon dont il faisait partie de la machine de guerre. Il l'a dit à Lowkey :

"J'ai examiné en profondeur l'implication britannique et je me suis senti comme un hypocrite parce que j'aidais ces gens [yéménites] en leur donnant de l'aide pour vivre. Mais en même temps, je servais le même gouvernement qui les mettait là [dans une situation de famine] en premier lieu."



En août de l'année dernière, Al-Babati a organisé une manifestation devant le ministère de la Défense à Londres. Il a été rapidement placé en détention et s'attendait au pire. Cependant, ses actions ont reçu suffisamment d'attention et de sympathie de la part du public pour qu'il ne soit pas traité durement par ses supérieurs. "C'est grâce aux personnes qui protestaient en mon nom que les charges ont été abandonnées", a-t-il déclaré.



La Grande-Bretagne joue un rôle démesuré dans le conflit au Yémen. Un document de 2018 a révélé qu'environ 7 000 employés de sociétés contractantes, fonctionnaires et militaires déployés temporairement au Royaume-Uni aidaient actuellement les forces saoudiennes dans leur attaque du pays.

Servir l'Arabie saoudite est une grosse affaire au Royaume-Uni. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le royaume est de loin le plus important client d'armes de la Grande-Bretagne, responsable de 49 % de tous les achats d'armes internationaux.

Dans cette conversation à bâtons rompus, Lowkey et Al-Babati discutent du rôle de la Grande-Bretagne dans le monde. "Que ce soit au Yémen, en Afghanistan ou en Palestine, il semble que nous soyons au centre des problèmes qui se produisent dans le monde. Et la raison en est que nous en tirons profit ; nous en profitons", a déclaré Al-Babati...

