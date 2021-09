Une étude indienne révèle une forte baisse des anticorps contre la COVID dans les quatre mois suivant la vaccination (Reuters)

Une étude indienne révèle une forte baisse des anticorps contre la COVID dans les quatre mois suivant la vaccination Article originel : Indian study finds big drop in COVID antibodies within four months of vaccination Jatindra Dash and Krishna N. Das Reuters, 14.09.21

BHUBANESWAR, Inde (Reuters) - Une étude (https://www.researchsquare.com/article/rs-888762/v1) portant sur 614 agents de santé entièrement vaccinés en Inde a révélé une baisse "significative" de leurs anticorps anti-Covid dans les quatre mois suivant la première injection.



Ces résultats pourraient aider le gouvernement indien à décider s'il convient de fournir des doses de rappel, comme l'ont fait certains pays occidentaux reuters.com/world/uk/uk-pm-johnson-set-out-covid-19-booster-strategy-under-winter-plan-2021-09-13.

L'affaiblissement des anticorps ne signifie pas nécessairement que les personnes vaccinées perdent leur capacité à lutter contre la maladie, car les cellules de mémoire de l'organisme peuvent encore intervenir et offrir une protection substantielle, a déclaré le directeur d'un institut public qui a réalisé l'étude.

"Après six mois, nous devrions être en mesure de dire plus clairement si et quand un rappel est nécessaire", a déclaré mardi à Reuters Sanghamitra Pati, du Centre régional de recherche médicale, basé à Bhubaneswar, dans l'est du pays.

"Et nous demandons instamment que des études similaires soient menées dans différentes régions pour obtenir des données pan-indiennes".



Des chercheurs britanniques ont déclaré le mois dernier que la protection offerte par deux doses des vaccins Pfizer/BioNTech et AstraZeneca commence à s'estomper au bout de six mois https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/covid-jab-protection-wanes-within-six-months-uk-researchers-2021-08-25.

L'étude indienne, publiée sur la plateforme de préimpression de Research Square mais qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, est l'une des premières études de ce type réalisées dans le pays et portant sur ses deux principaux vaccins - Covishield, une version sous licence du vaccin d'AstraZeneca, et Covaxin, développé dans le pays.

Les responsables de la santé affirment que, bien qu'ils étudient l'évolution des connaissances scientifiques sur les doses de rappel, la priorité est de vacciner complètement les 944 millions d'adultes indiens. Plus de 60 % d'entre eux ont reçu au moins une dose et 19 % les deux doses requises.

Les cas et les décès liés à la COVID en Inde ont fortement diminué depuis le pic de plus de 400 000 infections enregistré début mai. L'Inde a signalé 33,29 millions de cas au total et 443 213 décès.

