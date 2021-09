Une femme de l'Arizona se voit injecter par erreur le vaccin contre la COVID-19 (Epoch Times)

Une femme de l'Arizona se voit injecter par erreur le vaccin contre la COVID-19

Article originel : Arizona Woman ‘Mistakenly’ Injected With COVID-19 Vaccine

Par Allan Stein

The Epoch Times, 21.09.21



Une femme de Scottsdale, en Arizona, est livide après s'être fait injecter un vaccin COVID-19 dans une pharmacie californienne à son insu et sans son consentement, pensant qu'elle recevait un vaccin contre la grippe.

Savannah Courtad a déclaré que la confusion s'est produite le 14 septembre dans une pharmacie Walgreens à Fresno, en Californie, et qu'elle s'est sentie confuse et violée.

"Il y a quelques jours, je suis allée à Walgreens pour me faire vacciner contre la grippe. Je suis arrivée un peu en avance et j'ai rempli les papiers nécessaires, signant pour le vaccin contre la grippe", a écrit Courtad sur Instagram. "Pendant qu'on me faisait le vaccin, l'infirmière ne m'a rien dit, si ce n'est qu'elle m'a demandé dans quel bras je le voulais. Elle m'a fait le vaccin et, en partant, m'a dit de revenir pour ma deuxième dose dans 21 jours."...

Lire la suite