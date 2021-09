Une professeure d'immunologie et de maladies infectieuses déclare : "Vacciner les enfants pour protéger les adultes "ne fonctionnera pas" (The Herald)

La Covid en Ecosse : Vacciner les enfants pour protéger les adultes "ne fonctionnera pas".

Article originel : Covid Scotland: Vaccinating children to protect adults 'won't work'

Par Helen McArdle

The Herald. 1.09.21



La professeure Eleanor Riley a également déclaré qu'il était "délicat" à ce stade de savoir qui, le cas échéant, avait vraiment besoin de vaccins de rappel.

La vaccination de routine des enfants et des adolescents en bonne santé contre la Covid est peu bénéfique pour eux et ne protégerait pas les adultes du virus, selon une experte en maladies infectieuses.

Eleanor Riley, professeure d'immunologie et de maladies infectieuses à l'université d'Édimbourg, a déclaré qu'une telle politique n'aurait de sens que si elle permettait d'arrêter complètement la propagation du virus, ce qui n'est plus possible avec le variant Delta.

S'exprimant dans l'émission Sunday Show de la BBC, le professeur Riley a déclaré : "Il est clair aujourd'hui que les vaccins dont nous disposons sont très efficaces pour éviter que les gens ne tombent gravement malades à l'hôpital à cause de la Covid, mais ils ne sont pas aussi efficaces pour prévenir l'infection et la transmission du variant Delta du virus.



"Ainsi, même si nous vaccinions tous les habitants du pays, le virus continuerait à circuler, bien qu'à des niveaux inférieurs, et nous devons donc être très clairs sur ce que nous essayons de faire.

"Je pense que l'argument selon lequel la vaccination des enfants vise à protéger leurs enseignants, leurs parents et leurs grands-parents peut être mis de côté, car nous savons que même si les enfants sont vaccinés, ils sont toujours potentiellement capables de transmettre le virus.

"Si nous voulons protéger les gens, nous devons les protéger en les vaccinant, mais pas en comptant sur quelqu'un d'autre pour se faire vacciner. La question est donc de savoir qui a vraiment besoin d'un vaccin et, pour les enfants de moins de 16 ans, il est prouvé que peu d'entre eux vont bénéficier énormément de la vaccination en termes de maladie avec la Covid. Certains en bénéficieront mais beaucoup n'en bénéficieront."

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca réduisent tous deux de plus de 90 % le risque d'être hospitalisé à cause de la Covid, mais ils sont moins efficaces pour prévenir les infections symptomatiques causées par le variant Delta qu'ils ne l'étaient contre la souche Alpha (Kent) qui dominait auparavant.

Dans le cas du vaccin Pfizer, l'efficacité est d'environ 83 % contre le variant Delta, contre 92 % pour le variant Alpha ; pour AstraZeneca, elle est estimée à 61 % contre le variant Delta, contre 81 % contre le variant Alpha...

