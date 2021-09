Vente d'armes. Macron annule la visite du président suisse en France suite à l'achat par la Suisse de l'avion étatsunien F-35

Emmanuel Macron a désinvité Guy Parmelin

Article originel : Emmanuel Macron will Parmelin nicht in Paris empfangen

Nau.ch, 19.09.21

Note de SLT : Gageons que cette crise de calgonite infantile du président Macron va se résorber et que le monarque de la République reviendra à la raison et cessera ses bouderies face à une loi du marché qu'il tolère de plus en plus mal quand on lui parle de ventes d'armes, alors que les droits de l'homme semblent le cadet de ses soucis comme dans la terrible guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen par exemple.





Les faits les plus importants en bref

Parmelin n'est pas autorisé à se rendre à Paris pour rencontrer Macron en novembre.

La raison de cette annulation est la décision sur les avions de chasse en juin.

Paris est en colère contre les tactiques de négociation de la Suisse.



Une rencontre à Paris entre le président Guy Parmelin et le président français Emmanuel Macron était prévue pour ce mois de novembre. Mais aujourd'hui, Macron a désinvité Parmelin, comme le rapporte la "Sonntagszeitung". La nouvelle avait été donnée par l'ambassadeur français Frédéric Journès.

Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle : la France ne veut pas avoir de relations bilatérales au plus haut niveau avec la Suisse avant l'été prochain. La décision sur les avions de chasse est à l'origine du refus de Paris...



Lire la suite