[Vidéo] Anders Tegnell : La Suède a gagné la débat sur la gestion sanitaire de la Covid (Unherd)

Un peu plus d'un an plus tard, à la veille de la levée par la Suède de la quasi-totalité des restrictions Covid restantes, le 29 septembre, Freddie Sayers lui a de nouveau parlé. Son message ? Sur les grandes questions à savoir - si la Covid est quelque chose avec laquelle nous devons vivre, si les écoles doivent être fermées - il pense qu'il avait raison.

UnHerd lui a parlé en juillet 2020, alors qu'il défendait l'absence de mandat pour les masques et espérait que l'immunité généralisée protégerait les Suédois d'une mauvaise vague d'hiver - un espoir qui s'est avéré trop optimiste. "Jugez-moi dans un an", avait-il déclaré.

Mais sa décision, lorsque la Covid a frappé, de s'en tenir à son plan établi de longue date et de ne pas recommander de confinements obligatoires, de ne pas fermer les écoles, l'a transformé en paratonnerre pour les opinions divergentes sur la pandémie. D'innombrables articles ont été écrits sur lui dans les médias du monde entier et certains Suédois sont connus pour s'être fait tatouer son portrait.

Anders Tegnell : La Suède a gagné la débat sur la gestion sanitaire de la Covid Article originel : Anders Tegnell: Sweden won the argument on Covid Par Freddie Sayers Unherd, 23.09.21 L'épidémiologiste d'État a déclaré à Freddie Sayers qu'il avait raison sur les questions clés.

Anders Tegnell: Sweden won the argument on Covid / La Suède a gagné l'argument sur Covid

Sur les vaccinations :

Je pense que le grand changement, depuis notre dernière conversation, est vraiment les vaccinations. Là, nous avons vraiment trouvé l'outil qui va faire la différence. Et toutes les autres choses que nous avons essayées ne seront plus très importantes, car atteindre et réaliser un niveau élevé de vaccination est le seul moyen de sortir de cette pandémie. Il ne semble pas y avoir d'autre moyen, vraiment.

- Anders Tegnell, UnHerd



Sur le fait de gagner l'argument principal :

Je pense que nous avons essayé de faire valoir assez tôt que c'est une maladie avec laquelle nous devons apprendre à vivre... Et de plus en plus de pays adoptent cette position, car même avec un vaccin fantastique, nous pouvons la contrôler, mais nous ne pouvons pas l'éradiquer... Nous devons accepter un certain niveau de propagation dans la société. Nous devons probablement accepter qu'il y ait quelques cas dans nos hôpitaux, avec Covid-19 dans un avenir prévisible, tout comme nous acceptons quelques cas de grippe ou quelques cas de nombreuses maladies que nous ne pouvons pas contrôler complètement.

- Anders Tegnell, UnHerd



Le Danemark a déclaré que le Covid n'était plus une "menace critique". La Suède fera-t-elle de même ?

Il est certain qu'il a le potentiel pour redevenir une menace critique. Je pense donc que nous devons être extrêmement vigilants, nous devons vraiment suivre l'évolution de la situation, notamment au niveau local, afin de détecter ces foyers. Nous pouvons alors contacter les personnes concernées et les tester très rapidement afin d'éviter l'apparition de nouvelles épidémies de grande ampleur dans différentes régions du pays.

- Anders Tegnell, UnHerd



A propos de l'hiver à venir :

Je crois vraiment que nous allons avoir un hiver beaucoup plus facile que l'hiver dernier. En effet, 95 à 96 % des personnes qui ont été gravement infectées l'hiver dernier sont maintenant vaccinées et bénéficient d'une bonne protection. Et je pense que nous avons toutes les raisons de croire que cette protection durera tout l'hiver. Il se peut que certains groupes aient besoin d'une autre injection ; nous disposons de beaucoup de vaccins et de ressources pour les leur administrer et continuer à les protéger si le besoin s'en fait sentir. Donc oui, la maladie va se propager pendant l'hiver ; nous allons certainement voir quelques cas qui vont nécessiter des soins hospitaliers... Ce sera donc, je pense, le moment de comprendre, d'apprendre ce que sera la Covid-19 à long terme pour la société et pour nos soins de santé, afin que nous puissions nous y adapter de manière adéquate.

- Anders Tegnell, UnHerd



Mais le même optimisme ne s'est-il pas avéré déplacé la dernière fois ?

Le potentiel de propagation était plus important que prévu. Je suis d'accord. Mais beaucoup de pays nordiques ont été bien plus touchés par cette crise. Je veux dire, si vous regardez la surmortalité, par exemple, la Suède ne s'en sort pas très mal du tout, peut-être quatre ou cinq en bas de l'Union européenne. Mais il fallait sans aucun doute un niveau d'immunité beaucoup plus élevé dans une population qui ne peut vraiment se déplacer que par la vaccination pour contrôler cette maladie d'une manière raisonnable. C'est tout à fait vrai - nous n'avons pas vu cela.

- Anders Tegnell, UnHerd



Pourquoi la Suède a-t-elle agi différemment des autres pays ?

C'était la tradition, cela pouvait être fait volontairement, et les gens écoutent aussi cela parce qu'il y a un haut niveau de respect et de confiance à la fois entre la population et le gouvernement et les agences. C'est pourquoi nous pourrions obtenir un impact considérable en faisant les choses sur une base volontaire. Je pense que c'est un aspect.

L'autre aspect est que le système juridique que nous avons mis en place nous oblige à nous concentrer sur les zones où nous pouvons vraiment voir qu'il y a un niveau élevé de menace, pour ainsi dire, où il y a un risque élevé de transmission. C'est pourquoi nous avons commencé à réglementer très fortement les restaurants et laissé d'autres secteurs de la société plus ouverts. Parce que nous pouvions constater une propagation dans les restaurants, mais nous ne pouvions pas voir beaucoup de maladies se propager par des jeunes jouant au football ou des choses comme ça. Nous n'avons certainement pas vu beaucoup de propagation dans les écoles.

- Anders Tegnell, UnHerd