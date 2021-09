Vous avez des symptômes de la Covid de longue durée ? Eh bien, cela pourrait être quelque chose d'autre (The Times)

Vous avez des symptômes de la Covid de longue durée ? Eh bien, cela pourrait être quelque chose d'autre Article originel : Got long Covid symptoms? Well, they might be something else https://www.thetimes.co.uk/article/got-long-covid-symptoms-well-they-might-be-something-else-9lnf5tpw0 Par Dr Mark Porter The Times, 27.09.21

Selon la dernière enquête de l'Office for National Statistics (ONS), près d'un million de personnes au Royaume-Uni présentent de symptômes de la Covid de longue durée. Et pour 40 % d'entre elles, leurs symptômes - généralement fatigue, essoufflement, douleurs musculaires et difficultés de concentration - persistent depuis au moins un an.

Cependant, l'enquête de l'ONS repose sur des déclarations volontaires plutôt que sur des tests de confirmation et le professeur Sir John Bell, un éminent chercheur de l'université d'Oxford, estime que l'ampleur de la maladie de la Covid de longue durée a été "exagérée". Et d'autres médecins s'inquiètent de plus en plus du fait qu'en attribuant trop rapidement ces plaintes à un syndrome post-Covid, on risque de masquer une myriade d'autres affections, souvent bien plus traitables, qui produisent des symptômes similaires...

Lire la suite