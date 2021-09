YouTube va supprimer les vidéos de désinformation sur tous les vaccins (The Guardian)

YouTube va supprimer les vidéos de désinformation sur tous les vaccins

Article originel : YouTube to remove misinformation videos about all vaccines

Par Dan Milmo

The Guardian, 29.09.21



Le site de diffusion en continu prend des mesures contre les contenus préjudiciables concernant tous les vaccins approuvés contre la Covid.





YouTube va supprimer les vidéos qui diffusent des informations erronées sur tous les vaccins, dans le cadre de la répression des contenus préjudiciables publiés pendant la pandémie du coronavirus.

À partir de mercredi, le site de streaming vidéo, qui a déjà banni les fausses informations sur les vaccins anti-Covid, supprimera les contenus contenant des informations erronées, comme celles qui prétendent que tout vaccin approuvé est dangereux, provoque des défauts de santé chroniques ou ne réduit pas la propagation de la maladie.

Dans le cadre des directives précédentes, la plateforme rétrogradait - en cachant effectivement la vue - les vidéos qui diffusaient des informations erronées sur des vaccins autres que le vaccin anti-Covid ou qui encourageaient l'hésitation à se faire vacciner.



L'année dernière, YouTube a interdit les vidéos de désinformation sur les vaccins contre la Covid, ce qui a entraîné le retrait de 130 000 contenus depuis lors. Depuis le début de la pandémie, YouTube, qui appartient à Google, a supprimé au total 1 million de vidéos pour avoir diffusé des informations erronées sur le vaccin Covid.

Matt Halprin, responsable mondial de la confiance et de la sécurité chez YouTube, a déclaré que la désinformation sur les vaccins était un problème mondial et qu'elle avait débordé de la diffusion de fausses informations sur les vaccins Covid...



