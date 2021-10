Alexandra Henrion-Caude appelle les manifestants anti-passe sanitaire à rentrer chez eux et à résister autrement (Vidéo)

Alexandra Henrion-Caude appelle les manifestants anti-passe sanitaire à rentrer chez eux et à faire de la résistance en créant du lien. On ne comprend pas quelle mouche a bien pu piquer Henrion-Caude. S'agit-il de créer un mouvement de résistance pacifique sur les réseaux sociaux sans visibilité dans la rue ? Autant dire qu'avec des conseils similaires le mouvement des gilets jaunes serait vite rentrer dans le rang tandis que les soignants du CHU de la Martinique n'auraient sans doute pas eu gain de cause.