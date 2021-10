Amenez un ami et recevez un cadeau ! La Suisse incite les citoyens à convaincre leurs connaissances de se faire vacciner contre la Covid (RT)

Amenez un ami et recevez un cadeau ! La Suisse incite les citoyens à convaincre leurs connaissances de se faire vacciner contre la Covid

Article originel : Bring a friend and get a present! Switzerland incentivizes citizens to convince acquaintances to get Covid jab

RT, 1.10.21





Le gouvernement suisse a annoncé vendredi qu'il allait commencer à offrir des chèques-cadeaux aux personnes qui amènent un "ami, un voisin, un collègue de travail ou un membre de la famille" à se faire vacciner, dans le but de stimuler le taux de vaccination du pays.



Jusqu'à présent, la Suisse a vacciné entièrement plus de 58 % de sa population, ce qui lui confère l'un des taux d'inoculation les plus faibles d'Europe occidentale. Le gouvernement a donc décidé de chercher des moyens de stimuler la participation de ceux qui n'ont pas encore reçu le vaccin contre la Covid.

Annonçant le nouveau programme vendredi, le gouvernement suisse a déclaré que "chacun peut contribuer à convaincre un ami, un voisin, un collègue de travail ou un membre de la famille des avantages de la vaccination", ajoutant que "la coopération de la population doit être récompensée."

Les personnes qui recevront un vaccin contre la Covid à l'avenir devront indiquer le nom d'une personne qui les a incitées à se faire vacciner. La personne citée recevra alors un chèque-cadeau d'une valeur de 50 francs suisses (53,68 dollars) qui pourra être utilisé dans les cinémas, les restaurants et d'autres lieux désignés par les autorités locales.



Les autorités suisses ont déclaré que cette nouvelle approche était nécessaire car, si les cas de Covid sont en baisse, la situation reste préoccupante dans les unités de soins intensifs, exacerbée par le nombre de personnes qui ne sont pas encore vaccinées.

Dans le cadre du programme gouvernemental, les responsables mettront de côté 150 millions de francs (161,59 millions de dollars) pour l'offre de bons d'achat, et mettront en place une semaine nationale de vaccination et 170 centres de vaccination mobiles dans tout le pays. Cette initiative intervient alors que les pays, dont la Suisse, se préparent aux mois d'hiver, où l'on s'attend à une augmentation des infections en raison du temps plus froid, ce qui risque d'accroître la pression sur les services médicaux si des personnes non vaccinées ou non immunisées sont infectées.