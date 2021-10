Après de solides dénégations, le NIH admet la recherche financée sur les gains de fonction dans le laboratoire de Wuhan (TrialSite News)

Après de solides dénégations, le NIH admet la recherche financée sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan Article originel : After Strong Denials, NIH Admits Funded Gain-of-Function Research at Wuhan Lab Trial Site News, 23.10.21

Selon un rapport du 21 octobre de Yahoo News, le NIH a maintenant admis avoir payé pour des travaux sur les gains de fonction à l’Institut de Virologie de Wuhan. Dans le même temps, NIH pointe du doigt son entrepreneur EcoHealth Alliance pour avoir enfreint les exigences de déclaration. Lawrence A. Tabak, du NIH, a fait ces aveux dans une lettre adressée au représentant étatsunien James Comer tout en affirmant qu’Ecohealth n’a pas été transparente dans ses rapports. Tabak a cité une « expérience limitée » qui a été faite pour voir si « les protéines de pointe des coronavirus de chauves-souris naturellement présents circulant en Chine étaient capables de se lier au récepreur humain de l’ACE2 dans un modèle de souris », et a déclaré que les souris avec le virus modifié « sont devenues plus malades ». que les souris ont été infectées avec la version non modifiée. Selon Yahoo, cette divulgation légitime le sénateur Rand Paul, qui a accusé le directeur du NIAID, Anthony Fauci, de supprimer des informations sur un travail aussi dangereux lors des audiences de mai et juillet.



Agent pathogène pandémique potentiel accru

La plupart des travaux de gains de fonction consistent à prendre les virus des animaux et à les modifier en laboratoire pour qu’ils soient plus transmissibles ou plus mortels pour les êtres humains. La lettre de Tabak n’utilise jamais cette phrase...

Lire la suite