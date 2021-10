Au 24.09.21, il y a eu 15937 personnes décédées dans les suites de la vaccination anti-Covid aux USA selon la base de données VAERS

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme étatsunien pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration. Selon le VAERS, sur les 1.573.155 cas recensés d'effets secondaires il y a eu 15937 décès comptabilisés après vaccination anti-Covid aux Etats-Unis en date du 24.09.21.

Cliquez sur le lien, pour aller sur le site avec le décompte en question au 24.09.21.