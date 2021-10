Bellingcat est financé par des entreprises de renseignement étatsuniennes et britanniques qui ont aidé les extrémistes en Syrie (The Gray Zone)

Bellingcat est financé par des entreprises de renseignement étatsuniennes et britanniques qui ont aidé les extrémistes en Syrie.

Article originel : Bellingcat funded by US and UK intelligence contractors that aided extremists in Syria

Kit Klarenberg

The Gray Zone, 9 octobre 2021





Le site web prétendument "indépendant" Bellingcat a raflé l'argent de sociétés de renseignement occidentales en proie à des scandales qui ont fait des ravages - et récolté des profits massifs - en Syrie.



Depuis son lancement en juillet 2014, le site Web d'enquêtes de source ouverte Bellingcat s'est imposé comme la coqueluche des médias occidentaux grand public, avec ses plongées dans les attaques présumées à l'arme chimique du gouvernement syrien et les opérations des services de renseignement russes, couvertes d'éloges, d'articles de fond et de prix prestigieux.

Tout en insistant avec véhémence sur le fait qu'il est indépendant de toute influence gouvernementale, Bellingcat est financé à la fois par le National Endowment for Democracy du gouvernement étatsunien et par l'Union européenne. Des responsables de la CIA ont déclaré leur "amour" pour Bellingcat, et des signes clairs montrent que le site s'est associé étroitement avec Londres et Washington pour promouvoir les objectifs impérialistes des deux organisations.



Maintenant que le consortium médiatique a obtenu l'accès à des satellites de haute technologie capables de capturer des images d'une résolution de 50 cm de n'importe quel endroit sur Terre, il est temps de placer ces connexions sous le microscope.

Pour explorer la relation entre Bellingcat et les centres du pouvoir impérial, il suffit de regarder ses comptes financiers officiellement publiés de 2019 à 2020. D'après ces documents, Bellingcat a accepté des sommes énormes de la part d'entrepreneurs du renseignement occidentaux.

Ces entreprises profiteurs de guerre ont à leur tour apporté un soutien direct aux groupes djihadistes alliés d'Al-Qaïda en Syrie - les mêmes éléments qui ont fourni à Bellingcat des "preuves" pour condamner Damas par contumace sur toutes sortes d'accusations douteuses.