Calcul du risque d'infection sévère à la Covid (entraînant hospitalisation ou/et décès) après vaccination anti-Covid selon le BMJ

Résumé



Objectifs : Dériver et valider des algorithmes de prédiction du risque pour estimer le risque de mortalité et d'admission à l'hôpital lié à la covid-19 chez les adultes britanniques après une ou deux doses de vaccination contre la covid-19.

Conception : Étude de cohorte prospective, basée sur la population, utilisant la base de données QResearch liée aux données sur la vaccination contre la covid-19, les résultats du SRAS-CoV-2, les admissions à l'hôpital, le traitement anticancéreux systémique, la radiothérapie et les registres nationaux des décès et du cancer.

Paramètres : Adultes âgés de 19 à 100 ans ayant reçu une ou deux doses du vaccin contre la covid-19 entre le 8 décembre 2020 et le 15 juin 2021.



Principaux critères d'évaluation : Le critère d'évaluation principal était le décès lié à la covid-19. Le résultat secondaire était l'admission à l'hôpital liée suite à la covid-19. Les résultats ont été évalués à partir de 14 jours après chaque dose de vaccination. Des modèles ont été ajustés dans la cohorte de dérivation pour dériver des équations de risque en utilisant une série de variables prédictives. La performance a été évaluée dans une cohorte de validation distincte de cabinets de médecine générale.



Résultats : Sur les 6 952 440 patients vaccinés de la cohorte de dérivation, 5 150 310 (74,1 %) ont reçu deux doses de vaccin. Sur 2031 décès et 1929 admissions à l'hôpital, 81 décès (4,0%) et 71 admissions (3,7%) sont survenus 14 jours ou plus après la seconde dose de vaccin. Les algorithmes de risque comprenaient l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la privation, l'indice de masse corporelle, une série de comorbidités et le taux d'infection par le SRAS-CoV-2. L'incidence de la mortalité due à la covid-19 augmentait avec l'âge et le dénuement, le sexe masculin et l'origine ethnique indienne et pakistanaise. Les rapports de risque spécifiques à la cause étaient les plus élevés pour les patients atteints de trisomie 21 (12,7 fois plus), de transplantation rénale (8,1 fois), de drépanocytose (7,7 fois), de résidence en maison de soins (4,1 fois), de chimiothérapie (4,3 fois), de VIH/SIDA (3. 3 fois), de cirrhose du foie (3 fois), de troubles neurologiques (2,6 fois), de transplantation récente de moelle osseuse ou d'un organe solide (2,5 fois), de démence (2,2 fois) et de maladie de Parkinson (2,2 fois). Parmi les autres affections présentant un risque accru (de 1,2 à 2 fois) figuraient la maladie rénale chronique, le cancer du sang, l'épilepsie, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la maladie coronarienne, l'accident vasculaire cérébral, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, la thromboembolie, la maladie vasculaire périphérique et le diabète de type 2. Un schéma d'association similaire a été observé pour les admissions à l'hôpital liées à la covid-19. Rien n'indique que les associations diffèrent après la deuxième dose, bien que les risques absolus soient réduits. L'algorithme de risque expliquait 74,1 % (intervalle de confiance à 95 % : 71,1 % à 77,0 %) de la variation du délai avant le décès dû à la covid-19 dans la cohorte de validation. La discrimination était élevée, avec une statistique D de 3,46 (intervalle de confiance à 95 % de 3,19 à 3,73) et une statistique C de 92,5. Les performances étaient similaires après chaque dose de vaccin. Dans les 5 % de patients présentant le risque prédit de mortalité covid-19 le plus élevé, la sensibilité pour l'identification des décès covid-19 dans les 70 jours était de 78,7 %.