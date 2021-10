Censurer Internet ou faire face à d’autres émeutes? La "lanceuse d'alerte" de Facebook dit exactement aux législateurs ce qu’ils veulent entendre (RT)

Censurer Internet ou faire face à d’autres émeutes? La "lanceuse d'alerte" de Facebook dit exactement aux législateurs ce qu’ils veulent entendre

Article originel : Censor the internet or face more riots? Facebook ‘whistleblower’ tells lawmakers exactly what they want to hear

Par Graham Dockery*

*Graham Dockery est journaliste, commentateur et écrivain irlandais à RT. Auparavant basé à Amsterdam, il a écrit pour DutchNews et un certain nombre de journaux locaux et nationaux.

RT, 25.10.21





La « lanceuse d’alerte » de Facebook, Frances Haugen, appelle à nouveau à la censure, après qu’une nouvelle série de rapports ait impliqué l’entreprise dans son incapacité à réprimer la supposée « désinformation ». Tu penses toujours que c’est organique ?



Haugen a comparu devant le parlement britannique lundi pour tenter de convaincre les législateurs que Facebook a besoin de plus de réglementation. Dans son témoignage devant un comité qui travaille sur un projet de loi sur la sécurité en ligne, Haugen a déclaré que des émeutes et des génocides « horribles » se produiront partout dans le monde si Facebook est autorisé à continuer de diffuser du contenu « polarisant », notamment de la droite.



Comparer la publication de QAnon de l’oncle Todd à l’extinction massive de la vie humaine en Éthiopie ou au Myanmar peut sembler farfelu, et à la surface ressemble à la panique morale des années 1980, lorsque les « épouses de Washington » pensaient qu’écouter Judas Priest transformait les enfants en tueurs adorant Satan. Mais Haugen n’est pas une Helen Lovejoy solitaire qui exige que « quelqu’un pense aux enfants ». C’est une militante de la censure soutenue par les médias et soutenue par des milliardaires qui parle au nom des pires ennemis de la liberté d’expression...

Lire la suite