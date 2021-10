Colin Powell meurt à 84 ans d'un myélome multiple et des médias se focalisent sur la Covid

Le pauvre Colin Powel aura servi malgré lui les intérêts de l'oligarchie étatsunienne. En 2003 il brandissait de fausses fioles à l'ONU pour justifier de la soit-disant présence d'armes chimiques de Saddam Hussein et ainsi aider à la fabrique du consentement à la guerre US en Irak pour le compte du complexe militaro-étatsunien. En 2021, il meurt d'un myélome multiple, cancer s'attaquant au système immunitaire souvent fatal sur le moyen terme (44% de survie à 5 ans) et les médias se focalisent sur la Covid qui aurait été la cause de son décès. Elle n'a sans doute été qu'une complication parmi d'autres d'une maladie grave affectant le système immunitaire. Il avait d'ailleurs été entièrement vacciné contre la Covid auparavant comme il se doit mais la vaccination contre la Covid est nettement moins efficace chez les sujets immunodéprimés. Il avait 84 ans. Il n'est pas impossible qu'une infection opportuniste ou bactérienne autre que la Covid ait été aussi à l'origine de la complication de son état de santé.



- Zero Hedge Fully Vaccinated Former SecState Colin Powell Dies From COVID Complications