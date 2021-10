Comment l'Ivermectine est devenue une cible pour les "détectives de la fraude" (TrialSite News)

Comment l'Ivermectine est devenue une cible pour les "détectives de la fraude".

Article originel : How Ivermectin became a Target for the ‘Fraud Detectives.’

Par Sonia Elijah

TrialSite News, 11.10.21

De ses débuts modestes, dérivés d'une culture bactérienne isolée d'un sol japonais il y a 46 ans, à un médicament antiparasitaire récompensé par un prix Nobel et figurant sur la liste des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé, l'ivramectine est l'une des principales réussites de la science moderne.

Cependant, dès le début de la pandémie, ce médicament générique bon marché qui, pendant des décennies, a guéri en toute sécurité des personnes atteintes de cécité des rivières dans 33 pays, avec plus de 3,7 milliards de doses administrées, est rapidement devenu l'ennemi public n° 1 pour les vérificateurs de faits lorsque le médicament a été reconverti en traitement précoce et prophylactique (préventif) du Covid-19.

À ce jour, 31 essais contrôlés randomisés (ECR), 64 études contrôlées et 7 méta-analyses des ECR ont été réalisés sur l'ivermectine. Toutes ont montré que l'ivermectine réduisait de manière significative les taux de mortalité et d'hospitalisation ainsi que le risque de contracter la Covid-19. À Mexico, plus de 50 000 patients ont été traités précocement avec de l'ivermectine, ce qui a entraîné une réduction de 75 % des taux d'hospitalisation, par rapport à d'autres...

