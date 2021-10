Comment la Floride s'est-elle retrouvée avec l'un des taux les plus bas de cas et de décès liés à la COVID-19 aux Etats-Unis malgré le refus du gouverneur Ron DeSantis de mettre en place des masques ou des mandats de vaccination ? (Daily Mail)

Comment la Floride s'est-elle retrouvée avec l'un des meilleurs taux de cas et de décès de COVID-19 aux Etats-Unis malgré le refus du gouverneur Ron DeSantis de mettre en place des masques ou des mandats de vaccination ?

Daily Mail, 27.10.21

Au plus fort de la récente flambée de la COVID-19 en Floride, l'État enregistrait 101 cas pour 100 000 habitants et 1,77 nouveau décès pour 100 000 habitants.

Depuis la mi-septembre, la Floride connaît une baisse et enregistre neuf cas pour 100 000 habitants et moins de 0,2 décès pour 100 000 habitants.

Cette baisse s'explique par le fait que le gouverneur Ron DeSantis a insisté sur le fait que l'État ne fermerait pas ses portes et qu'il a refusé de mettre en place des masques ou des vaccins obligatoires, préférant concentrer ses efforts sur le traitement précoce.

Les experts ont suggéré que les baisses semblent suivre un cycle familier de deux mois depuis le début de la pandémie, les cas et les décès augmentant pendant environ deux mois avant de chuter.

Ce phénomène a également été observé dans d'autres États qui ont connu des poussées pendant l'été, comme l'Alabama, la Louisiane et le Texas.....



