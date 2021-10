Covid-19 – L’étau se resserre pour les non-vaccinés ne pouvant pas se payer les tests pour une visite à l’hôpital (Reseau International)

Les personnes non-vaccinées contre le Covid-19 n’ayant pas les moyens de se payer un test Covid-19 (PCR, antigénique) pour avoir le QR-Code du pass-sanitaire ne peuvent plus, entre autres, depuis le 15 octobre 2021 visiter une mère, un grand-père ou un autre parent ou un proche dans une maison de retraite ou à l’hôpital . En effet, « comme annoncé par le président de la République le 12 juillet dernier, la fin de la gratuité générale des tests de dépistage du Covid-19 a été mise en œuvre le 15 octobre 2021 » et « seuls les tests réalisés dans un but de dépistage [du Covid-19] seront désormais pris en charge par l’Assurance maladie », écrit le Ministère de la Santé dans un dossier de presse d’octobre 2021 .

Il est donc devenu légal d’empêcher une catégorie de personnes (non-vaccinées et pauvres) qui aiment et se soucient de leurs proches de se rencontrer dans des lieux (maison de retraite ou hôpital) où les visités sont fragiles car vieux, malades ou mourants.

Le Conseil scientifique (qui conseille le gouvernement) justifie-t-il scientifiquement d’exiger un pass-sanitaire en maison de retraite ou à l’hôpital (sauf aux urgences) ?

« Le rôle du pass-sanitaire en tant que mesure favorisant la protection des individus est plus difficile à mettre en évidence. C’est encore un peu tôt pour une évaluation qualitative », écrit le Conseil scientifique Covid-19 dans un avis du 5 octobre 2021 (page 5) . Donc, on empêche des pauvres non-vaccinés de visiter des proches vieux, malades ou mourants sans que le Conseil scientifique Covid-19 ne sache si le pass-sanitaire est une mesure protectrice des individus contre le Covid-19. Pour autant et pour d’autres raisons, le Conseil scientifique considère que « les autorités sanitaires doivent pouvoir continuer à recourir au pass-sanitaire si cela reste ou redevient nécessaire, en cas de dégradation sensible de la situation épidémiologique » (page 18)[3].

La France vit-elle actuellement une dangereuse épidémie de Covid-19 pouvant justifier d’exiger un pass-sanitaire en maison de retraite ou à l’hôpital (sauf en cas d’urgence) ?

En France, selon le site de worldometers.info, il y a eu 15 décès Covid-19 le 16 octobre 2021, 34 décès Covid-19 le 15 octobre 2021, 38 décès Covid-19 le 14 octobre 2021. Quand bien même il y aurait eu beaucoup de décès dus au Covid-19, est-ce concevable d’empêcher les malades et les personnes âgées d’être visités ? Le mal devient-il une banalité ?

Cela va-t-il durer ?

Le pass-sanitaire est autorisé depuis la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021. Un projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » prévoit de prolonger le recours possible au pass-sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. Il sera examiné par les députés les 19 et 20 octobre 2021 , .

