Crise vaccinale au sein de l'équipe d'Angleterre : CINQ stars refusent le vaccin - Les joueurs non vaccinés seront interdits de participer à la coupe du monde au Qatar (Daily Mail)

Crise vaccinale au sein de l'équipe d'Angleterre : CINQ stars refusent le vaccin - ce qui pourrait les empêcher de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar : Les joueurs "sous la pression des WAGS anti-vaxxer croient qu'ils sont trop en forme pour souffrir de la Covid".

Article originel : England squad vaccine crisis as FIVE stars refuse jab - which could leave them unavailable to take part in Qatar 2022 World Cup: Players 'pressured by anti-vaxxer WAGS believe they are too fit to suffer from Covid'

Daily Mail